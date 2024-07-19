В подмосковном посёлке Всеволодово построят котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную построят в посёлке Всеволодово городского округа Электросталь, в настоящее время ведётся поиск подрядчика: извещение о проведении электронных торгов на проведение работ опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить в микрорайоне Центральный посёлка Всеволодово котельную мощностью 35 МВт и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Завершение строительства запланировано на 2025 год.
Начальная цена лота составляет 258 миллионов 119 тысяч 983 рубля, заявки принимаются до 26 июля.
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