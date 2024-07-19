В Сергиевом Посаде завершают строительство корпуса Физмат-лицея на 525 мест

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Корпус Физико-математического лицея, рассчитанный на 525 учеников, возводят в Сергиевом Посаде, в настоящее время общая строительная готовность объекта превысила 90 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании ведутся электромонтажные работы, пусконаладка инженерных сетей и оборудования, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории обустраивают спортивные и детские игровые площадки, а также проводят благоустройство», — говорится в сообщении.В корпусе размещаются учебные кабинеты, лаборатории, зал для занятий робототехникой и инженерная, а также мастерские, актовый и спортивный залы и библиотека с ИТ-зоной.
Корпус должны сдать в эксплуатацию до начала учебного года.
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Лев Каштанов