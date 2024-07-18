В новой школе на 1100 мест в Жуковском начали расставлять мебель

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников, завершается в Жуковском, в настоящее время готовность объекта оценивается на 78,5%, в помещениях уже началась установка мебели, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас строители проводят отделочные работы в помещениях школы, монтируют внутренние инженерные системы и пожарную сигнализацию. Ведётся сборка и расстановка мебели», — говорится в сообщении.На пришкольной территории устанавливают спортивные площадки и детские игровые комплексы, обустраивают проезд и тротуар.
В работах задействовано 210 человек, используется девять единиц строительной техники.
Сдать школу в эксплуатацию должны в августе текущего года.
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