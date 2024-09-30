Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Строительная готовность школы на 1650 мест в Домодедове достигла 70%

Строительная готовность школы на 1650 мест в Домодедове достигла 70%

30 сентября 2024, 09:17
Фото: пресс-служба Минжилполитки МО

Фото: пресс-служба Минжилполитки МО

Оригинал
Школу, рассчитанную на 1650 учеников, возводят на территории ЖК «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, в настоящее время строительная готовность объекта составляет70%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Строительство идёт в графике. Фасад здания готов на 90%, кровля — на 93%, черновая отделка помещений — более чем на 50%. На этой неделе завершится монтаж окон, продолжаются работы по обустройству внутренних инженерных систем. Кроме того, началось благоустройство пришкольной территории и строительство там спортивного ядра. В работах участвуют 100 человек», — говорится в сообщении.
Общая площадь трёхэтажной школы 20,9 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, помещения для продлёнки, библиотечно-информационный центр, спортивные залы и актовый зал на 650 мест.



Возведение школы ведётся за счёт средств инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию его передадут в собственность муниципалитета.

Читайте также:

В Москве откроют детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр»

Строительство детсада со своим кинотеатром в Мытищах завершат в конце 2025 года

Богородский и Королёв стали лидерами по реализации программы капитального ремонта
#минжилполитики мо
#домодедово
#строительство
#школа
В Узбекистане проверят информацию об избиении русскоязычных учеников
30 сентября 2024, 10:27

Фото: iStock/Inside Creative House

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила, что организует проверку сведений о якобы регулярном избиении русскоязычных учеников, не владеющих узбекским языком, в одной из школ города Джизака. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Ранее издание Ura.ru писало, что в школе №1 города Джизака ученики седьмого класса постоянно избивают русскоязычных школьников. Инциденты дошли до того, что они избили ребёнка с инвалидностью, который переехал в Узбекистан из России.

Рахмонова заявила, что ей не поступало требований о проверке и обращений о таких инцидентах. Но после получения данных от российской стороны она организует проверку.

Читайте также:

В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски

В Узбекистане после избиения школьника призвали МИД РФ «заниматься своими делами»

Таскал за волосы и пинал по голове: пятиклассник избил третьеклассницу на глазах у учителя
#узбекистан
#россия
#русский язык
#школьники
#школа
#избиение
#омбудсмен
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России проходит акция по сбору макулатуры «БумБатл»
30 сентября 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В рамках национального проекта «Экология» с 23 сентября по 15 ноября 2024 года в стране проводится пятый сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Её проводит автономная некоммерческая организация (АНО) «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».
Основной целью данного проекта является формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе. Организаторы рассчитывают, что акция, устроенная в форме соревнований федерального уровня, станет по-настоящему всенародным мероприятием, объединит разные поколения и возродит традицию сбора макулатуры.

По итогам предыдущего сезона в акции приняли участие более 2,6 человек из 89 регионов России. Были собраны рекордные за все сезоны 95 тысяч тонн макулатуры.

Ознакомиться с правилами проведения акции, а также зарегистрироваться для участия в ней, можно на сайте БУМБАТЛ.РФ. Вопросы по акции следует направлять оргкомитету на адрес электронной почты bumbatl@nationalpriority.ru.

Читайте также:

23 сентября в России начался пятый сезон акции «БумБатл»

26 сентября отмечается Всемирный день здоровья окружающей среды

Жители Серебряных Прудов собрали три тонны макулатуры в рамках «БумБатл»
#акция
#человек
#отношения
#акции
#рф
#макулатура
#сайт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Большом театре пройдет юбилейная церемония вручения Международной Пушкинской премии
30 сентября 2024, 10:00

istockphoto / efetova

19 ноября 2024 года в Государственном академическом Большом театре состоится значимое событие в сфере популяризации русского языка — пятая юбилейная церемония вручения Международной Пушкинской премии. Организатором мероприятия выступает Некоммерческий фонд поддержки отечественной литературы.
Основная цель премии заключается в поощрении различных форм защиты и поддержания интереса к русскому языку.

Статуэтка Пушкинской премии — это высшая награда фонда за вклад в распространение русского языка на международной арене. Участниками премии могут быть как российские, так и зарубежные организации, активно привлекающие внимание к русскому языку с помощью значимых проектов.

С момента своего основания в 2019 году премия вручалась победителям в 12 номинациях, включая две подростковые категории. Важной задачей премии является поддержание светских традиций российского общества и института семьи. За время существования проекта более 10 000 конкурсантов приняли участие, а общая аудитория в социальных сетях превышает 150 000 человек.

Кроме того, в рамках Международной Пушкинской премии состоится мировая премьера балета «Пиковая дама», созданного на основе одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина.

Читайте также:

В Мытищах назвали победителей Первого Международного фестиваля театров кукол

В Подмосковье проходит проект для юных артистов «Встреча с театром»

Танцевальный коллектив «Феерия» из Павловского Посада выступил на гала-концерте
#подмосковье
#премия
#награда
#семьи
#пушкин
#литература
#русский язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России проведут проверку систем оповещения населения
МЧС РФ 2 октября проведёт проверку систем оповещения населения
30 сентября 2024, 09:59

Фото: iStock/Photoboyko

В среду, 2 октября, во всех субъектах России будет осуществлена проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровня, предупредили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что проверка будет включать в себя запуск сирен и громкоговорителей, а также замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов.

Напомним, что системы оповещения расположены во всех субъектах страны. Они необходимы для оперативного доведения сигнала до граждан в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В МЧС призвали граждан не паниковать и сохранять спокойствие во время проверки работы системы.

Подобная проверка является плановой. Последний раз масштабное включение сирен проводилось в начале марта этого года. Тогда по всей стране прозвучал сигнал «Внимание всем!».

Читайте также:

В Московской области проверят систему экстренного оповещения

В Волгоградской области не сработала система оповещения во время атаки ВСУ

Жителей Подмосковья призвали установить приложение для оповещения об атаках БПЛА
#мчс
#проверка
#россия
#население
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Электростали выставили на торги подряд на строительство котельной
30 сентября 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью 15 МВт планируется построить в Восточном проезде в городе Электросталь, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации объекта. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 164 миллиона 126 тысяч 978 рублей 44 копейки, заявки принимаются до 9 октября. Строительство будет финансироваться из областного и муниципального бюджетов.

Читайте также:

Подмосковью передали от Минобороны более 20 объектов ЖКХ

В Подмосковье каждая котельная будет дистанционно передавать данные о своей работе

В Бронницах к отопительному сезону подготовили более 30 км теплосетей
#электросталь
#комитет по конкуретной политике мо
#котельная
#торги
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Подмосковья утром 30 сентября составила 5 баллов
30 сентября 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 30 сентября, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-104, а также на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Дмитровское, Рублёво-Успенское, Щёлковское, Минское, Носовихинское, Калужское, Косинское, Варшавское, Каширское и Рязанское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано свыше 1,1 млн машин, сто на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

В Подмосковье обновили по нацпроекту более 40 дорог к туристическим местам

На восьми региональных дорогах Подмосковья отремонтировали ограждения

Парковку за 0 рублей в центре Москвы сделают доступной для водителей с ноября
#минтранс мо
#пробки
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Социальная ипотека» помогла фельдшеру приобрести жилье в Подмосковье
30 сентября 2024, 09:38

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Программа «Социальная ипотека» позволила фельдшеру скорой медицинской помощи Евгению Медведеву приобрести собственную квартиру в Красногорске, чтобы быть ближе к месту работы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Евгений работает на Красногорской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», его стаж составляет около 20 лет.

Большинство пациентов обращаются к Евгению с жалобами на головные боли, давление и инсульты. Фельдшер старается оказывать первую помощь и успокаивать пациентов.

Супруги Медведевы снимали жильё, но узнав от коллег о региональной программе поддержки в жилищном вопросе, Евгений обратился в отдел кадров, собрал необходимые документы и подал заявку на участие.

«Мы рассматривали только вторичный рынок, чтобы можно было заехать, жить, постепенно делать ремонт, обустраиваться. Подобрали уютную „двушку“. Особенно важно для меня то, что дом находится в пешей доступности от подстанции. Десять минут ходьбы до работы — это невообразимое счастье!» — говорит он.
Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Медики, учителя, молодые учёные, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры могут получить социальную ипотеку.

Читайте также:

Семья из Лотошино приобрела квартиру благодаря жилищной программе

«Социальная ипотека» помогла учительнице из Подольска приобрести квартиру

Медсестра купила квартиру в Коломне благодаря соципотеке
#помощь
#жильё
#семья
#социальная медики
#подмосковье
#министерство жилищной политики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наблюдать за обитателями Московского зоопарка можно онлайн на mos.ru после установки камер
Наблюдение за обитателями Московского зоопарка онлайн стало доступно на mos.ru
30 сентября 2024, 08:59

Фото: istock/sandipruel

За обитателями Московского зоопарка теперь можно наблюдать в режиме онлайн. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
По словам директор зоосада Светланы Акуловой, камеры были установлены в экспозиционной части. Она отметила, что трансляция ведется из внутренних и уличных вольеров.

«Запуск трансляций позволит сделать просвещение еще более доступным для десятков тысяч посетителей сайта не только из Москвы, но и из других городов нашей необъятной страны», — рассказала она.

Сообщается, что пользователи имеют возможность в режиме онлайн следить за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатами, медоедами и другими животными.

Отмечается, что этот год является юбилейным для Московского зоопарка, в связи с чем происходит множество изменений. Помимо этого, замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов пояснил, что запись транслируется в реальном времени.

Читайте также:

Детский сад с бассейном появится в Алтуфьевском районе

Рыбные рынки Москвы предоставляют скидку участникам СВО и членам их семей

Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат в 2025 году
#детский сад
#камеры
#страны
#онлайн
#пользователи
#сво
#запись
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По делу генерала Кузнецова арестована недвижимость на 50 миллионов рублей
30 сентября 2024, 08:46

Фото: istockphoto/AMilkin

Московский суд наложил арест на недвижимое имущество бизнесмена из Краснодара Льва Мартиросяна. Он обвиняется в даче взятки в виде земельного участка бывшему начальнику главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.
Об этом говорится в судебных документах, с которыми имел возможность ознакомиться корреспондент ТАСС. Арестованы жилой дом и квартира в Краснодаре, принадлежащие предпринимателю, а также находящийся в собственности предпринимателя земельный участок в Краснодарском крае. Кроме того, арестован принадлежащий Мартиросяну автомобиль BMW X5. Общая стоимость арестованного движимого и недвижимого имущества составила свыше 50 миллионов рублей.

Причиной возбуждения уголовного дела стала взятка, полученная Кузнецовым от Мартиросяна. Последний приобрёл и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре. За это бывший кадровик министерства обороны посодействовал заключению контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и индивидуальным предпринимателем контракта на оказание гостиничных услуг. Сумма сделки составила 375 миллионов рублей.

Сам Мартиросян свою вину отрицает, называя операцию с земельным участком «коммерческим проектом».

Читайте также:

Суд сократил срок пребывания в СИЗО главному кадровику Минобороны

Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова

Главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября
#суд
#автомобиль
#дом
#квартира
#участок
#минобороны
#взятка
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате