Строительная готовность школы на 1650 мест в Домодедове достигла 70%

Фото: пресс-служба Минжилполитки МО
Школу, рассчитанную на 1650 учеников, возводят на территории ЖК «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, в настоящее время строительная готовность объекта составляет70%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Строительство идёт в графике. Фасад здания готов на 90%, кровля — на 93%, черновая отделка помещений — более чем на 50%. На этой неделе завершится монтаж окон, продолжаются работы по обустройству внутренних инженерных систем. Кроме того, началось благоустройство пришкольной территории и строительство там спортивного ядра. В работах участвуют 100 человек», — говорится в сообщении.Общая площадь трёхэтажной школы 20,9 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, помещения для продлёнки, библиотечно-информационный центр, спортивные залы и актовый зал на 650 мест.
Возведение школы ведётся за счёт средств инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию его передадут в собственность муниципалитета.
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