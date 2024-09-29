В Москве откроют детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр»

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Инвестор откроет детский сад в столичном районе Печатники по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр». Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса города.
Аукцион по аренде здания площадью 326,8 квадратного метра прошёл в августе. После этого был заключён договор с победителем торгов. Чтобы перейти на льготные условия инвестор должен осуществить ремонт и выполнить иные условия программы. Затем он сможет перейти на ставку 326,8 рубля в год.
Договор был заключён с компанией «Лакон-Н». Он подписан на 49 лет и включает в себя, помимо прочего аренду порядка 0,6 гектара земли.
Московская программа «1 рубль за квадратный метр» для образовательных учреждений действует с 2013 года. Для получения льготы инвестору необходимо отремонтировать полученное в аренду здание и выполнить требования департамента образования и науки по организации образовательного процесса.
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Договор был заключён с компанией «Лакон-Н». Он подписан на 49 лет и включает в себя, помимо прочего аренду порядка 0,6 гектара земли.
Московская программа «1 рубль за квадратный метр» для образовательных учреждений действует с 2013 года. Для получения льготы инвестору необходимо отремонтировать полученное в аренду здание и выполнить требования департамента образования и науки по организации образовательного процесса.
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Анастасия Чинкова