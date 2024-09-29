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В Москве откроют детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр»

Ефимов: в Печатниках откроют детсад по программе «1 рубль за квадратный метр»
29 сентября 2024, 18:49
Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Инвестор откроет детский сад в столичном районе Печатники по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр». Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса города.
Аукцион по аренде здания площадью 326,8 квадратного метра прошёл в августе. После этого был заключён договор с победителем торгов. Чтобы перейти на льготные условия инвестор должен осуществить ремонт и выполнить иные условия программы. Затем он сможет перейти на ставку 326,8 рубля в год.

Договор был заключён с компанией «Лакон-Н». Он подписан на 49 лет и включает в себя, помимо прочего аренду порядка 0,6 гектара земли.



Московская программа «1 рубль за квадратный метр» для образовательных учреждений действует с 2013 года. Для получения льготы инвестору необходимо отремонтировать полученное в аренду здание и выполнить требования департамента образования и науки по организации образовательного процесса.

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В РПЦ высказались против исключения теории Дарвина из школьной программы
Легойда: не следует исключать теорию эволюции Дарвина из школьной программы
29 сентября 2024, 19:18

Фото: iStock/dolgachov

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил против исключения теории эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, острота проблемы в виде преподавания теории английского естествоиспытателя Дарвина была создана искусственно.

Вместо того, чтобы запрещать преподавание теории эволюции в российских школах Легойда предложил давать детям глубокое представление как о многообразии научного познания, так и различных способов познания, не все их которых в конечном итоге сводятся к науке.

Экс-премьер Чечни, экс-мэр Грозного Муслин Хучиев ранее предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из российских школьных учебников и образовательной программы в целом. Такое предложение положительно оценил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он отметил, что теория Дарвина вводит учеников в заблуждение.

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СК проверит калининградскую школу из-за не знающих русский язык детей мигрантов
29 сентября 2024, 18:58

Фото: iStock/blinow61

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о ситуации в калининградской школе, куда приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что родители учащихся данной школы обеспокоены из-за происходящего. По их словам, в учебном заведении нарушен образовательный процесс из-за числа принятых для обучения детей мигрантов, не говорящих по-русски. При этом школьное руководство не принимает соответствующих мер.

Согласно данным ведомства, исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Калининградской области поручено организовать проверку и представить доклад об этой ситуации.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики.

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96 новых автобусов выйдут на столичные маршруты в ноябре
В ноябре автобусы коммерческих перевозчиков выйдут на 13 маршрутов
29 сентября 2024, 18:36

Фото: iStock/OlgaKorica

В ноябре 96 автобусов ЛиАЗ большого класса пополнят парк коммерческих перевозчиков, с которыми были перезаключены контракты. Данная информация представлена на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что 96 новых автобусов выйдут на 13 столичных маршрутов.

Новые машины соответствуют самым высоким стандартам московского транспорта. Пассажиры смогут расплатиться за проезд всеми ныне существующими способами, в том числе с помощью льготных карт, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также новые автобусы оснащены яркими и чёткими медиаэкранами, маршрутными табло. В них имеются пандусы для маломобильных пассажиров, датчики поддержания комфортной температуры в салоне, разъёмы для зарядки устройств.

Кроме того, было проведено адаптивное освещение, которое меняет свою яркость в зависимости от времени суток.

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Булгаков просит выпустить его из СИЗО, ссылаясь на статус ветерана
29 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/Rawf8

Экс-замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков требует от суда замены избранной меры пресечения в виде заключению под стражу на иную, которая не предполагает лишения свободы, сославшись на статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.
В материалах суда отмечается, что Булгаков награждён госнаградами, имеет благодарности. Он исключительно положительно характеризуется, имеет статус ветерана боевых действий, страдает несколькими заболеваниями, в связи с которыми нуждается в лечении.

Защита отмечается, что Булгаков не собирается скрываться, поэтому требует изменения меры пресечения на домашний арест или запрет определённых действий.

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Женщина разбогатела на 47 миллионов рублей благодаря отмененной поездке
В США женщина выиграла в лотерею $500 тысяч благодаря отмененному отпуску
29 сентября 2024, 18:00

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Жительница США выиграла в лотерею 500 тысяч долларов (47,1 миллиона рублей) благодаря отмененной семейной поездке на выходных. Об этом пишет Michigan Lottery Connect.
Трейси Вербовски из городка Кавкаулин поделилась, что долго собиралась отправиться в поездку с семьей, однако этим планам не суждено было осуществиться. Вместо поездки семья отправилась в ресторан.

После ужина девушка вспомнила, что у нее есть несколько выигрышных билетов моментальной лотереи Detroit Lions на мелкие суммы. Вербовски решила зайти в ближайший супермаркет, чтобы забрать выигрыш и приобрести новые. Вскоре Трейси стала проверять билеты и осознала, что разбогатела.

По ее словам, ни она, ни ее близкие долго не могли в это поверить. Жительница Соединенных Штатов решила купить на выигрыш лодку, а остаток денег отложить на будущее.

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Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях Брэда Питта
29 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/Nastco

Голливудская актриса Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях актёра Брэда Питта по отношению к их детям. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
Актриса обвинила Питта в том, что он ударил по лицу одного из их детей, а другого чуть не задушил. Сам актёр категорически отрицал эти обвинения.

Расследования этого инцидента продолжались с 2016 года. Однако сейчас Джоли приняла решение об отзыве иска.

Ранее издание писало, что на бракоразводном процессе с Питтом Джоли заработала 100 миллионов долларов. В этой сумме алименты, подарки детям и выручка от продажи доли в винодельне Chateau Miraval French. Этот виноградник пара купила в 2008 году за 60 миллионов долларов. Благодаря вложениям его стоимость удалось увеличить в три раза.

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Пыльная буря накрыла несколько регионов России
Пыльная буря обрушилась на южные регионы России
29 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/Ghulam Hussain

Пылевые бури накрыли собой южные регионы РФ — Ставропольский край, Республику Калмыкия, Ростовскую и Волгоградскую области. Об этом информирует URA.RU.
Уточняется, что на дорогах нулевая видимость, а небо окрашено в рыжий цвет. На трассе Элиста — Арзгир — Минеральные Воды было ограничено движение.

В настоящее время ситуация становится хуже из-за порывов сильного ветра. Госавтоинспекция МВД России просит автомобилистов соблюдать правила и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что В США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Хелен», попросили написать на руках личные данные. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Российской международной академии туризма в Химках открылась спортивная площадка
29 сентября 2024, 15:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В Российской международной академии туризма в Химках открыли многофункциональную площадку для занятий физкультурой. Новый спортивный комплекс установили рядом с корпусом факультета среднего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортивная площадка разделена на три тематические секции: зона снарядов, зона отдыха и зона для командных игр. В данных секциях присутствуют В зоне снарядов разместили турники, брусья, столы для настольного тенниса, комфортные скамейки, а также иные виды спортивного оборудования.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

По словам заведующего кафедрой физического воспитания РМАТ Евгения Баранова, теперь воспитанники учреждения смогут заниматься физической культурой прямо на территории учебного заведения.
«Мы давно планировали создать подобный большой спортивный объект, чтобы студенты могли проводить здесь время на перемене или во время занятий физкультурой. В дальнейшем планируем открыть здесь небольшой тренировочный скалодром», — добавил Баранов.

Право открыть новую спортплощадку предоставили ректору РМАТ Евгению Трофимову. Он выразил благодарность всем, кто участвовал в создании нового пространства, способствующего развитию спортивных навыков и сохранению здоровья студентов.
«Именно в День туризма мы открываем нашу многофункциональную площадку. Наша главная гордость – игровая зона, где уже сегодня будут проходить соревнования между факультетами и филиалами. Мы старались в первую очередь для студентов, они очень рады финальному результату», — подчеркнул Трофимов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Открытие спортивного комплекса приурочили к Всемирному дню туризма, который в академии каждый год отмечают с большим размахом. Праздничная церемония состоялась в главном учебном корпусе. Лучших студентов, преподавателей и сотрудников академии наградили почётными грамотами.

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Губернатор Воробьёв поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником
29 сентября 2024, 14:07

Фото: официальный Telegram-канал Андрея Воробьева

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. Соответствующее поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Глава Подмосковья отметил, что талант, труд и преданность делу работников сферы создают мощь российской промышленности.

«Благодаря вам наша область развивается, а страна становится сильнее. Желаю вам здоровья, благополучия, новых достижений и побед!», — отметил Воробьёв.

По словам губернатора, компания «Криогенмаш» в Балашихе является лучшим в России предприятием по производству технологий и оборудования для разделения воздуха и разработке решений в области СПГ. Уточняется, что в апреле текущего года «Криогенмаш» успешно обеспечила пуск тяжелой ракеты «Ангара – А5» на космодроме «Восточный», а недавно компания отметила 75-летний юбилей.

Воробьёв подчеркнул, что в Московской области есть множество ведущих предприятий, в том числе и крупнейший в стране производитель вагонов метро «Метровагонмаш», корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», «НПО машиностроения». Он также добавил, что для подобных крупных предприятий у региона имеется меры поддержки, среди которых различные субсидии, земельный участок в аренду за 1 рубль, грант Фонда развития промышленности Московской области и льготный заем.

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