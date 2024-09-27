Строительство детсада со своим кинотеатром в Мытищах завершат в конце 2025 года

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Трёхэтажный детский сад со своим кинотеатром, рассчитанный на 225 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет, строят на территории городского округа Мытищи, работы начались в марте текущего года, сдать объект в эксплуатацию планируются до конца 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 27%: построена половина надземной части здания», — говорится в сообщении.Отмечается, что общая площадь детского сада составит около 4 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрены групповые ячейки со спальнями, игровыми, раздевалками, обеденными зонами и туалетами, а также многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал, в котором можно будет устраивать показы детских фильмов. А на прилегающей территории оборудуют отдельные игровые зоны для каждой группы.
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