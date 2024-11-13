Строительная готовность школы на 1650 мест в Люберцах превысила 30%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1650 учеников, возводят в жилом комплексе «Люберцы» на территории одноименного городского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 33%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 33%. При этом монолитные работы завершены на 80%, ведётся каменная кладка стен и перегородок», — говорится в сообщении.Согласно проекту, общая площадь школы составит 22,2 тыс. квадратных метров. В здании будут оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, четыре спортивных зала, актовый зал, библиотечный центр с интерактивными зонами и столовая на 825 мест с кухней.
На прилегающей территории обустроят площадки для занятий спортом и игр, а также для общешкольных мероприятий, проведут озеленение.
Школу строят за счёт средств инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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