В Люберцах открыли новый детсад на 300 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Строительство детского сада, рассчитанного на 300 воспитанников, завершилось в ЖК «Люберецкий», состоялось торжественное открытие учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На прилегающей территории для каждой группы установлена своя игровая площадка, проведено озеленение и комплексное благоустройство.«В здании обустроено 12 помещений для групп, в каждом из которых есть своя спальня, игровая, буфет, раздевалка и санузел. В детсаду также оборудована универсальная кружковая комната, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок и прачечная», — говорится в сообщении.
Детский сад построен за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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