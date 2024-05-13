Строительная готовность школы на 2 тысячи учеников в Котельниках достигла 50%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Школу, в которой смогут учиться две тысячи учеников, возводят в городе Котельники, в настоящее время объект готов наполовину, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство было начато в 2023 году, в настоящее время строительная готовность объекта достигла пятидесяти процентов», — говорится в сообщении.Общая площадь здания школы с блоками разной этажности составит около 30 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены учебные классы, лаборатории, мастерские для работы металлом и деревом, специальные кабинеты для домоводства, четыре спортивных зала площадью 540 и 300 квадратных метров, актовый зал на 810 мест и библиотечно-информационный центр. В школе также будет столовая с кухней и медпункт.
Закончить строительство планируется в третьем квартале текущего года.
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Лев Каштанов