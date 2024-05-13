В подмосковном Минстрое сняли ролик о ходе капремонта детского сада в Серпухове

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Видеоролик-отчёт о ходе капитального ремонта в детском саду «Радуга» в посёлке Пролетарский городского округа Серпухов сняли специалисты Минстройкомплекса Московской области, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 25,5%, сообщает пресс-служба министерства.
«Сейчас на объекте завершен демонтаж внутренних конструкций, ведётся обустройство стяжек пола, монтаж инженерных сетей, кровельные работы и штукатурка стен», — отмечается в сообщении.Планируется также отремонтировать фасад, провести чистовую отделку помещений, поставить новую мебель и оборудование, а также благоустроить прилегающую территорию.
Завершить капитальный ремонт и вернуть детский сад к работе в штатном режиме планируется у 1 сентября текущего года.
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Лев Каштанов