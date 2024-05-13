В Балашихе построят школу по индивидуальному проекту на 1230 учеников

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Школу, рассчитанную на 1230 учеников, построят по индивидуальному проекту рядом с улицей Лукино в квартале «Б» города Балашиха, проект получил поддержку Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В здании переменной этажности — от двух до трёх этажей — и общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров будут общие учебные кабинеты и специализированные классы, информационно-библиотечный центр с читальным залом и IT-зоной, центр детских инициатив, три спортзала, столовая с кухней, медицинский блок и актовый зал на 400 мест с помещениями для хранения бутафории и театральных костюмов», — говорится в сообщении.На пришкольной территории обустроят площадку для мини-футбола, площадку для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и спортплощадки для детей разного возраста. Кроме того, будет проведено озеленение.
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Лев Каштанов