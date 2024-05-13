В Красногорске завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Многоэтажный дом, в котором получат квартиры переселенцы из аварийного жилья, возводят на Лесной улице в Красногорске, работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На объекте завершаются фасадные работы. Отделочные работы в общедомовых помещениях и квартирах вышли на финишную прямую. Началось благоустройство и озеленение придомовой территории», — говорится в сообщении.Квартиры в новом доме получат 213 семей переселенцев из аварийного жилья, это более 500 человек, которые в настоящее время живут в трёх аварийных домах на Первомайской улице: №№7, 11 и 12. Общая площадь расселяемых домов составляет свыше семи тысяч квадратных метров.
В новые квартиры переселенцы смогут заселиться до конца третьего квартала текущего года.
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Лев Каштанов