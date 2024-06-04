В Богородском округе построят здание под производство со складами

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Производственно-складской корпус построят рядом с ЦКАД в деревне Горки Богородского городского округа, архитектурный облик здания получил одобрение рабочей группы Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание, предназначенное для организации производства и складов, будет переменной этажности — от одного до трёх этажей, его общая площадь составит свыше девяти с половиной тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, территорию рядом с производственно-складским корпусом благоустроят, кроме того, планируется организовать парковку для автомобилей.
Реализация проекта позволит создать в округе 40 новых рабочих мест. Завершить строительство планируют в 2025 году.
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Лев Каштанов