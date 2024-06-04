В Подмосковье уточнили правила согласования архитектурного облика новостроек

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Согласование архитектурно-градостроительного облика (АГО) не требуется в Московской области для объектов нежилого капитального строительства площадью до полутора тысяч квадратных метров, эту действующую в настоящее время меру продлили до 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В ведомстве отметили, что исключение составляют объекты социальной инфраструктуры, культуры и спорта, а также постройки религиозного назначения.
Согласовывать архитектурно-градостроительный облик не потребуется также при возведении частных домов, автозаправочных станций, индивидуальных гаражей и пр.
Требования для построек, по которым нужно согласовывать АГО, установлены правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Они размещены на геопортале Московской области, а также на официальных сайтах муниципальных администраций.
Получить согласование архитектурно-градостроительного облика объекта можно онлайн — через региональный портал госуслуг. Срок обработки заявки составляет десять рабочих дней.
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Согласовывать архитектурно-градостроительный облик не потребуется также при возведении частных домов, автозаправочных станций, индивидуальных гаражей и пр.
Требования для построек, по которым нужно согласовывать АГО, установлены правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Они размещены на геопортале Московской области, а также на официальных сайтах муниципальных администраций.
Получить согласование архитектурно-градостроительного облика объекта можно онлайн — через региональный портал госуслуг. Срок обработки заявки составляет десять рабочих дней.
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Лев Каштанов