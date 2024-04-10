Строительная готовность школы на 550 мест в Раменском достигла 60%

Мемориал жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перенесен на зеленый газон, а не ликвидирован, как прежде сообщали СМИ и информационные порталы. Об этом пишет телеграм-канал «Рай и МКАД Подмосковье».