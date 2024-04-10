Строительная готовность школы на 550 мест в Раменском достигла 60%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят на Высоковольтной улице в Раменском, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 60 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие заняты устройством фасада, кроме того, ведётся монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, устройство сетей связи, а также отделка помещений. В работах участвуют 130 строителей, используется три единицы специальной техники», — говорится в сообщении.Общая площадь трёхэтажной школы составит более 11,2 тыс. квадратных метров. Предусмотрено разделение здания на блоки для младшей, основной и старшей школы с отдельными входами. В здании будут классы и лаборатории, кружковые и помещения для групп продлённого дня, залы для занятий спортом и актовый зал, а также столовая на 200 мест и библиотека с медиатекой.
Открыть школу планируют к новому учебному году.
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Лев Каштанов