В Пушкинском округе построят малоэтажный кластер

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Малоэтажный кластер смешанной застройки появится в районе села Семёновское Пушкинского городского округа, документацию о планировке застройки утвердили в региональном министерстве жилищной политики, сообщает пресс-служба ведомства.
«В новом кластере возведут 180 тысяч квадратных метров жилья — в индивидуальных и блокированных домах. Продавать квартиры и дома будут полностью готовыми для вселения — с подключёнными коммуникациями и отделкой», — отмечается в сообщении.Кроме того, в рамках договора о комплексном развитии территории, застройщик возведёт два детских сада на 150 мест каждый, а также пристройку к Ельдигинской школе на 525 учеников. Кроме того, будет построена амбулатория на 80 посещений за смену, а также спортзал и спортивные площадки.
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Лев Каштанов