Строительная готовность школы на 825 мест в Домодедове достигла 85%

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят на Высотной улице в Домодедове — на территории жилого комплекса «Домодедово парк», сейчас строительная готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время в здании монтируют оборудование вентиляционных систем, сантехническое оборудование и систему электроснабжения, прокладывают систему водоснабжения, в столовой красят стены и собирают мебель, в спортзале заканчивают отделочные работы. Строительство ведётся в графике», — отмечается в сообщении.Параллельно проводится благоустройство пришкольной территории и размещение там спортивных и игровых площадок.
На стройке задействованы более 200 рабочих и 11 инженерно-технических сотрудников, используется шесть единиц техники.
Ввести новую школу в эксплуатацию планируется до начала учебного года.
Читайте также:
В Домодедове построят крупный спорткомплекс с бассейнами и теннисными кортами
Строительство школы на 1,1 тыс. мест в Реутове завершат до конца года
В Электроуглях достроили склад под сырьё для лакокрасочных аэрозолей
Лев Каштанов