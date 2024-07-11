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Строительная готовность школы на 825 мест в Домодедове превысила 90%

11 июля 2024, 10:54
Фото: Минстройкомплекса МО

Фото: Минстройкомплекса МО

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Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят на Высотной улице в Домодедове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 90 процентов, открыть новое учебное заведение планируется 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте завершается монтаж системы электроснабжения, воздуховодов и оборудования вентиляционных систем, а также лифтов и радиаторов. Кроме того, рабочие заканчивают чистовую отделку помещений, установку дверей и благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.
В здании общей площадью свыше 16,2 тыс. квадратных метров расположены учебные классы и лаборатории, два спортивных зала и актовый зал на 300 мест, библиотечно-информационный центр, медпункт, столовая с кухней и различные административные и служебные помещения.



В блоке начальной школы будут учиться 300 ребят, в средней и старшей школе — 525.

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#школа
#министерство строительного комплекса мо
Климакс и деменция: почему «хоронят» Пугачеву, и кто написал пост об ударе по Киеву вместо неё
Что сказала Пугачева об ударе по Киеву, реакции МИД и Госдумы
11 июля 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

8 июля украинские СМИ начали распространять информацию о попадании ракеты ВС РФ в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Российская сторона свою причастность к инциденту отвергла и заявила, что целью ударов армии становятся лишь военные объекты, а повреждения госпиталя стали возможны ввиду некачественной работы украинской ПВО. О том, как с инцидентом связана певица Алла Пугачева и за что ее осудила общественность расскажет редакция «Радио 1».

Пугачева об ударе ВС РФ по Киеву 8 июля


На своей странице в социальной сети российская певица Алла Пугачева опубликовала фотографию раненого ребенка и сопроводила пост надписью: «Бог терпелив, но всему есть предел». Так артистка прокомментировала разрушения в детской больнице «Охматдет» в Киеве.


Захарова осадила Пугачеву из-за ее слов об атаке на Киев


Вскоре на пост Пугачевой обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — написала дипломат в своем телеграм-канале.


Продюсер Дзюник ответил на слова Пугачевой


Музыкальный продюсер и экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник объяснил высказывание артистки физиологическими изменениями в ее организме, приводит его слова NEWS.ru. Он призвал певицу прислушаться к тем, кто дает аргументированные комментарии по факту произошедшего и рекомендовал обратить внимание на фотографии ракет, угодивших в детский госпиталь. Продюсер добавил, что на снимках видно, что снаряды были не российские.

По мнению Дзюника, сейчас у артистки или могут быть проблемы с алкоголем, или «действительно климакс переходит в старческий маразм», раз она так высказывается.

Галкин* пишет посты вместо Пугачевой



Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков



Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием предположил, что личную страницу Пугачевой давно ведет не она, а ее супруг Максим Галкин*. Парламентарий также обратил внимание на состояние здоровья артистки и не исключил того, что Пугачева может страдать деменцией.

«На последних фото и видео она напоминает человека с деменцией. Я не уверен, что отдает отчет и понимает, о чем вообще идет речь. Не верю, чтобы, находясь в здравом уме, Пугачева не позвонила своим друзьям в Москву и не узнала бы другую точку зрения, какая ракета куда попала», — озвучил свои сомнения Милонов.

Пугачеву предложили включить в реестр иноагентов


Депутат Госдумы Алексей Журавлев выступил с инициативой признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом, пишет издание РИА Новости. Кроме того, парламентарий призвал лишить артистку имущества в РФ за дискредитацию Вооруженных сил России.

Яна Поплавская о высказывании Пугачевой


Актриса Яна Поплавская также не осталась в стороне и предложила высказывание Пугачевой нанести на гробовой плите певицы.

«Когда АБ (Алла Борисовна — прим.ред) отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова. И ниже допишем слова Марии Захаровой», — говорится в телеграм-канале артистки.

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* внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента
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В Клину восстанавливают Троицкий собор
11 июля 2024, 11:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Троицкий собор, построенный в 1836 году, восстанавливают в Клину, сейчас ведутся фасадные и кровельные работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Центральный купол собора уже покрыт нитридом титана: это не просто украшает постройку, но и защитит купол от ржавчины и сделает долговечнее», — говорится в сообщении.
Облик собора иконописцы восстанавливают по сохранившимся дореволюционным фотографиям. Исключение составляет восточный фронтон, изображений которого не сохранилось. По предложению главы округа Клин Алёны Сокольской, которое поддержали меценаты проекта, здесь будет изображена Клинская икона Божией Матери и Клинские новомученики.

Работы по восстановлению собора начались ещё 20 лет назад, однако именно за последние два года был сделан огромный шаг вперёд.

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#клин
#церковь
#реконструкция
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#алёна сокольская
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Выпускникам Клинского филиала РГСУ вручили дипломы
11 июля 2024, 11:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Около 150 выпускников Клинского филиала Российского государственного социального университета получили дипломы, в торжественном вручении приняли участие глава округа Клин Алёна Сокольская и руководители вуза, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что 29 выпускников получили дипломы с отличием.

«Главным фактором является востребованность сегодняшних выпускников. Например, практически все выпускники группы «Педагогическое образование» уже работают учителями в клинских школах», — говорится в сообщении.
В администрации округа подчеркнули, что Клинский филиал РГСУ готовит специалистов, необходимых муниципалитету, а местные власти выступают главным оператором, который взаимодействует с работодателями.

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#клин
#диплом
#вуз
#алёна сокольская
#выпускники
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Для подмосковных трёхсотбалльников ЕГЭ устроили экскурсию в МФТИ
11 июля 2024, 10:35

Фото: пресс-служба правительства МО

Поездку в Московский физико-технический институт устроили для подмосковных выпускников Александра Ляшенко и Артёма Дмитриева, набравших по 300 баллов на ЕГЭ, ранее эту экскурсию ребятам пообещал организовать губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Трёхсотбалльникам показали учебные аудитории, лаборатории, а также студенческий кампус. С одарёнными выпускниками также пообщался ректор Физтеха Дмитрий Ливанов. Он рассказал им о поступлении и о тех возможностях, которые даёт обучение в этом вузе.
«МФТИ всегда был чем-то недосягаемым, и я никогда не думал, что наберу достаточное количество баллов. А когда получил результаты, понял, что хватит куда угодно, даже на МФТИ», — рассказал Александр Ляшенко.
А Артём Дмитриев, который рассматривал несколько вузов, выбрал МФТИ именно благодаря поездке.

«С МФТИ мы сотрудничаем уже давно, это вуз высокого уровня, и мы рады видеть наших лучших выпускников в числе его абитуриентов», — отметил первый зампред регионального правительства Илья Бронштейн.
И Александр, и Артём уже подали документы Физтех-школу прикладной математики и информатики. Кроме того, в МФТИ будет учиться ещё один подмосковный трёхсотбалльник: выпускник Лыткаринской гимназии №4 Александр Ноздрачев. Он подал документы в Физтех-школу биологической и медицинской физики.

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#егэ
#выпускники
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#андрей воробьёв
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В щёлковском посёлке Монино построят бассейн
11 июля 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Комитета о конкурентной политике МО

Плавательный бассейн планируется построить в посёлке Монино городского округа Щёлково, извещение о том, что подряд на строительство выставлен на электронные торги, опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Общая площадь здания составит более 2,4 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет не только выполнить строительно-монтажные работы, но и поставить всё оборудование, необходимое для функционирования бассейна», — говорится в сообщении.
Строительство должны завершить в 2026 году.

Начальная цена лота составляет 354 миллиона 376 тысяч 161 рубль 83 копейки. Заявки принимаются до 25 июля. Строительство будет финансироваться из бюджета Московской области.

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#монино
#щёлково
#бассейн
#строительство
#комитет по конкуретной политике мо
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Загруженность дорог Подмосковья утром 11 июля составила четыре балла
11 июля 2024, 09:42

Фото: пресс-служба Комитета о конкурентной политике МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 11 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, затруднения фиксируются при проезде в сторону Москвы на двух федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Движение по направлению к столице затруднено на участках трассы М-9 «Балтия» и трассы М-4 «Дон», а также на шоссе Энтузиастов, Боровском, Ленинградском, Киевском, Ярославском, Калужском, Щёлковском, Симферопольском, Носовихинском, Варшавском и Калужском шоссе». — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что всего на подмосковных дорогах этим утром зафиксировано свыше миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем за прошлый месяц.

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#московская область
#подмосковье
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В Москве состоится Всероссийский слёт студенческих отрядов
11 июля 2024, 09:26

Фото: медиасток.рф

Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый 65-летию движения, будет проходить в Москве с 22 по 25 ноября, в нём примут участие около 12,5 тыс. человек из всех регионов страны, сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«Слёт проводится для поддержки и развития движения студенческих отрядов, привлечения туда молодёжи и популяризации студотрядов как среды для профессиональной и личной реализации молодых людей», — отмечается в сообщении.
В рамках слёта будет организована интерактивная выставка, посвящённая истории студотрядов, а также международная научная конференция по трудоустройству молодёжи и концерт ветеранов. Для участников слёта откроются деловые, творческие и спортивные площадки. Кроме того, состоится вручение национальной премии «Труд крут».

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#молодёжь
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В регионах значительно возросла стоимость вывоза мусора
РЭО: рост себестоимости вывоза отходов составил более 30%
11 июля 2024, 09:20

Фото: iStock/Rawpixel

В регионах РФ себестоимость вывоза мусора возросла более чем на 30 процентов, об этом сообщает Российский экологический оператор (РЭО).
«В ходе анализа деятельности регоператоров специалисты РЭО установили причины роста себестоимости вывоза отходов в регионах. Рост фактических затрат на деятельность реоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксирован по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами. Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и достигает 50%», — прокомментировал сложившуюся ситуацию гендир РЭО Денис Буцаев.

В опросе приняли участие операторы из Дальневосточного федерального округа, Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского и Южного. Все они сошлись на том, что затраты на вывоз мусора взлетели в разы.

По мнению опрошенных, больше всего возросли расходы на выплаты заработных плат сотрудникам и на закупку специализированной техники (50 процентов). При этом затраты на ремонт техники увеличились на 52 процента.

В 2024 году ключевая ставка ЦБ взлетела до 16 процентов, вследствие чего заметно подорожали ставки на лизинговые договоры. Сегодня их процент достигает 37. Стоит отметить, что услуги расчетно-кассовых центров и банковские услуги подорожали на целых сто процентов.

По словам Алексея Куртишвили, исполнительного директора ООО «Хартия», которая занимается обращением отходов в Москве, Московской, Тульской, Ярославской и Владимирской областях, из-за разрыва между фактической себестоимостью услуг и размером тарифа у операторов образуется кассовый разрыв. Чтобы компенсировать его, приходится брать кредиты.

Куртишвили заявил, что единственный выход из этой ситуации — установление экономически обоснованного тарифа, который позволит операторам тратить заработанные средства не на закрытие долгов, а на развитие деятельности компании.

Сегодня главной задачей РЭО остаётся формирование рабочей системы по верному обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100 процентов объема ТКО и снижение на 50 процентов ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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На Камчатке могилу для участника СВО выкопали посреди дороги
11 июля 2024, 08:57

Фото: istockphoto/photo_world

На Камчатке для погибшего участника СВО вырыли могилу посреди дороги к кладбищу. Об этом сообщает издание «Кам.24».
О произошедшем журналистам рассказал местный житель.

Позже ситуацию прокомментировали в администрации поселения. Как выяснилось, на кладбище выделено отдельное место для погребения погибших солдат. Участок, на котором была вырыта могила, находится в составе муниципального кладбища. В дальнейшем все захоронения будут благоустроены и выполнены в едином стиле, рассказали в администрации.

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