Строительная готовность школы на 825 мест в Домодедове превысила 90%

Фото: Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят на Высотной улице в Домодедове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 90 процентов, открыть новое учебное заведение планируется 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте завершается монтаж системы электроснабжения, воздуховодов и оборудования вентиляционных систем, а также лифтов и радиаторов. Кроме того, рабочие заканчивают чистовую отделку помещений, установку дверей и благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.В здании общей площадью свыше 16,2 тыс. квадратных метров расположены учебные классы и лаборатории, два спортивных зала и актовый зал на 300 мест, библиотечно-информационный центр, медпункт, столовая с кухней и различные административные и служебные помещения.
В блоке начальной школы будут учиться 300 ребят, в средней и старшей школе — 525.
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Лев Каштанов