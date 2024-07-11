В Долгопрудном стартует строительство родильного дома

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Родильный дом Долгопрудненской городской больницы появится на территории жилого комплекса «Бригантина», разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажного медучреждения составит более 2,6 тыс. квадратных метров. Ёмкость акушерского отделения — 35 коек. В здании будет пять индивидуальных родовых боксов, девять общих палат и одиннадцать палат для беременных, а также две операционные, реанимация для взрослых и блок интенсивной терапии для новорождённых. Кроме того, в роддоме будут свои лаборатории», — говорится в сообщении.Роддом будет расположен по адресу: город Долгопрудный, улица Павлова, дом №2. Застройщик — ГК «Гранель» — возведёт его за счёт внебюджетного финансирования и передаст в муниципальную собственность.
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