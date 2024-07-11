В щёлковском посёлке Монино построят бассейн

Фото: пресс-служба Комитета о конкурентной политике МО
Плавательный бассейн планируется построить в посёлке Монино городского округа Щёлково, извещение о том, что подряд на строительство выставлен на электронные торги, опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Общая площадь здания составит более 2,4 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет не только выполнить строительно-монтажные работы, но и поставить всё оборудование, необходимое для функционирования бассейна», — говорится в сообщении.Строительство должны завершить в 2026 году.
Начальная цена лота составляет 354 миллиона 376 тысяч 161 рубль 83 копейки. Заявки принимаются до 25 июля. Строительство будет финансироваться из бюджета Московской области.
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