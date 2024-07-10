В солнечногорском посёлке Жуково готов к открытию новый ФАП

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Фельдшерско-акушерский пункт построили в посёлке Жуково городского округа Солнечногорск, новое медучреждение уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Здание ФАПа одноэтажное, его общая площадь составляет 200 квадратных метров. В медицинском учреждении есть кабинеты врачей, прививочный кабинет, смотровая и процедурная, а также палата для пациентов, стерилизационная комната, помещение для персонала и аптечный пункт», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроили парковку, места для отдыха и провели озеленение.
Новый ФАП будет обслуживать около полутора тысяч человек. За одну смену медучреждение сможет принять 36 пациентов.
Читайте также:
В клинской деревне Решоткино открыли отремонтированный ФАП
Видновские врачи достали из дыхательных путей двух детей неожиданные предметы
Более 830 тыс. детей прошли в Подмосковье медосмотры с начала года
Лев Каштанов