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В солнечногорском посёлке Жуково готов к открытию новый ФАП

10 июля 2024, 12:58
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Фельдшерско-акушерский пункт построили в посёлке Жуково городского округа Солнечногорск, новое медучреждение уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Здание ФАПа одноэтажное, его общая площадь составляет 200 квадратных метров. В медицинском учреждении есть кабинеты врачей, прививочный кабинет, смотровая и процедурная, а также палата для пациентов, стерилизационная комната, помещение для персонала и аптечный пункт», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроили парковку, места для отдыха и провели озеленение.



Новый ФАП будет обслуживать около полутора тысяч человек. За одну смену медучреждение сможет принять 36 пациентов.

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#фап
#строительство
#здравоохранение
#министерство строительного комплекса мо
В клинской деревне Решоткино открыли отремонтированный ФАП
10 июля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Решоткино городского округа Клин открылся после ремонта, качество проделанной работы проверила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Важно, что единые стандарты профессиональной медицинской помощи в нашем Подмосковье распространяются на всех жителей, независимо от того, город или село они выбрали местом своего проживания», — подчеркнула Алёна Сокольская.
Ремонт ФАПа проводился по программе «Здравоохранение Подмосковья». В ходе работ медучреждение полностью обновили, включая замену всех инженерных коммуникаций, сантехники, мебели и медицинского оборудования.

ФАП в селе Решоткино обслуживает полторы тысячи пациентов — это местные жители, а также люди, проживающие в деревнях Введенское и Коноплино.

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#клин
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#капитальный ремонт
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Видновские врачи достали из дыхательных путей двух детей неожиданные предметы
10 июля 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы помогли двум детям, достав у них из дыхательных путей арахис и пластиковую заячью голову. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар почти в одно время обратились родители трёхлетней девочки с инородным телом в дыхательных путях и четырёхлетнего мальчика с жалобами на слизистые выделения с неприятным запахом из носа. Медики извлекли из носового хода девочки пластиковую заячью голову диаметром 10 мм, которая оставалась в носу малышки сутки, а у мальчика – половину арахиса, которая провела там не менее двух недель и даже успела ферментироваться.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Врачи напомнили, что малышей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, особенно если они могут дотянуться до мелких предметов.
«Такие предметы, как пуговицы, бусины, батарейки, детальки конструктора, пища и насекомые, могут попасть в носовую полость у ребенка как случайно, так и осознанно. Важно вовремя обнаружить инородное тело и как можно скорее обратиться к врачу. Это поможет избежать таких осложнений, как воспаление, дыхательная недостаточность, удушье и бронхиальная обструкция», – подчеркнул врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

По его словам, главные симптомы, на которые стоит обратить внимание, - тяжёлое дыхание ребёнка, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавый голос, головокружение, нарушение сна и аппетита.

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#минздрав мо
#здоровье
#дети
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#подмосковье
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#больница
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Более 830 тыс. детей прошли в Подмосковье медосмотры с начала года
10 июля 2024, 10:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медосмотры в поликлиниках и образовательных учреждениях с начала года прошли уже более 830 тысяч подмосковных детей.
Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«Проверить здоровье своих детей родители могут не только в поликлинике, но и, например, в детсаду или школах. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения. Только с начала года медицинские осмотры в поликлиниках и школах прошли уже более 830 тысяч детей. Получить результаты родители могут в личном кабинете регионального портала госуслуг. Они отобразятся там в течение 45 дней», – уточнила Болатаева.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, в Московской области проводятся профилактические осмотры детей в определённые возрастные периоды. Это позволяет уточнить группу здоровья, выявить различные патологии, заболевания и риски их развития.

При этом в министерстве добавили, что за аналогичный период прошлого года профосмотры прошли на 106 тыс. детей меньше.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#дети
#медосмотр
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье нейросеть проанализировала более 280 тыс. медицинских снимков
10 июля 2024, 09:55

Фото: iStock/Smederevac

Свыше 280 тысяч медицинских снимков помог проанализировать врачам Московской области искусственный интеллект с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Нейросеть анализирует рентгеновские снимки и делает заключение. Эту информацию врач использует как дополнительное мнение при постановке диагноза. С начала года искусственный интеллект распознал 191 тысячу флюорографий, 55 тысяч маммографий и 35 тысяч КТ грудной клетки», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она подчеркнула, что использование нейросети помогло точнее определять патологии, а время описания исследования сократить до двух минут. При этом результаты диагностики автоматически отправляются в электронную карту пациента.

В настоящее время искусственный интеллект используется для распознавания рентгеновских снимков в 51 медицинском учреждении Подмосковья. Нейросеть умеет выявлять одиннадцать патологий, в том числе — сразу несколько на одном снимке.

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Подмосковные врачи назвали идеальную для региона сезонную ягоду
Подмосковные врачи раскрыли пользу земляники как природного антибиотика
09 июля 2024, 22:40

Фото: iStock / Nataliia_Melnychuk

Земляника давно известна своими полезными свойствами. Так, по содержанию кальция она на первом месте среди всех фруктов и ягод, рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«Садовая и лесная земляника – идеальная сезонная ягода в наших широтах, настоящий суперфуд. В ней есть и витамин С, и витамины группы В, и бета-каротиноиды. Эти вещества важны для кроветворения, проведения нервных импульсов, работы сердечно-сосудистой и нервной системы», – отметила Басова.
По её словам, ягода является своеобразным природным антибиотиком, поэтому больным ОРВИ её можно смело включать в рацион. Земляника также полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, холецистите, гастрите. Ягода нормализует обмен веществ.

В свою очередь, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева отметила, что полезны не только плоды земляники, но и листья. Они известны как хорошее мочегонное средство. При этом врач предостерегла от употребления земляники натощак. Должны быть осторожны с этой ягодой и аллергики.

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#нисо одинаева
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Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 6 тыс. детей
09 июля 2024, 20:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства с начала года осмотрели более 6 тысяч детей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала года наши специалисты совершили 77 выездов, в ходе которых осмотрели свыше 6 тысяч детей. Порядка 542 пациентов направили в наш институт на углублённое обследование. Благодаря таким выездам врачи могут своевременно обнаружить заболевание и начать лечение», – пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Как отметили в министерстве, в регионе для повышения доступности медицинской помощи врачи проводятся выездные осмотры маленьких пациентов на мобильном комплексе. Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики.

Передвижной мобильный комплекс оснащён современной медицинской техникой – клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

В региональном Минздраве напомнили, что за прошлый год врачи мобильной бригады осмотрели более 12 тыс. маленьких пациентов из Подмосковья. Около 900 были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства для детального обследования.

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#здравоохранение
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#врачи
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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В посёлке Марков Лес после ремонта возобновил работу ФАП
09 июля 2024, 20:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В посёлке Марков Лес городского округа Клин после ремонта начал приём пациентов фельдшерско-акушерский. Медицинскую помощь в ФАПе смогут получать около 500 жителей, в том числе дети, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы уделяем особое внимание первичному звену и развитию сельской медицины, так как профилактика и диагностика заболеваний начинаются именно там. В ФАПе, помимо приёма фельдшера, планируются консультации узкопрофильных специалистов. Также можно будет пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию», – перечислил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в ФАПе также проводится диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниям, доступны телемедицинские консультации

В министерстве напомнили, что записаться на приём к фельдшеру в ФАП посёлка Марков Лес можно по телефонному номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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#клин
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Врач Павленко раскрыл, какой экран лучше для глаз
Врач Павленко рекомендовал использовать матовые экраны
09 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/guteksk7

Врач-офтальмолог Юрий Павленко заявил, что матовый экран техники создаёт меньше напряжения на глаза, чем глянцевый.
«У глянцевых экранов более насыщенное, живое, контрастное изображение, поэтому повышается нагрузка на органы зрения. Выбирая экран, следует учесть условия, при которых вы чаще всего планируете работать. Матовое покрытие защищено от бликов, при ярком свете с таким экраном работать комфортнее, ниже нагрузка на зрение, меньше устают глаза», – прокомментировал в беседе с Газета.ру врач.

Ранее офтальмолог Ирина Крестьянинов заявила, что основными причинами вреда гаджетов является необходимость работы с ними на коротком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в пути, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте.

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В Орехово-Зуеве спасли от обмороков девушку с тяжёлыми пороками венозной системы
09 июля 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли 23-летнюю девушку с множественными патологиями венозной системы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила девушка с жалобами на обмороки, судороги и нарушения ритма работы сердца. В ходе диагностики у неё выявили врождённые аномалии развития венозной системы – закрытие левой ярёмной вены, сдавливание правой, сдавливание подвздошной вены с формированием оттока крови из левой ноги через органы малого таза. Всё это вызывало судороги, обмороки и аритмию.
«Мы разработали тактику многоэтапного лечения. На первом этапе восстановили проходимость левой внутренней ярёмной вены, что сняло судорожные припадки и обмороки. Вторым этапом выполнили стентирование подвздошной вены и восстановили нормальный отток крови из левой ноги. На третьем этапе выполнили эмболизацию – перекрыли варикозные вены малого таза и устранили нарушения работы крупных вен», – рассказал заведующий центром Дмитрий Тютьнев.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже проходит реабилитацию. Врачи говорят, что в дальнейшем функция органов малого таза полностью восстановится, а неврологические симптомы окончательно исчезнут.

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