Строительная готовность школы в красногорской деревне Сабурово превысила 85%

Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Пятницкие кварталы» у деревни Сабурово городского округа Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта превышает 85 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие обустраивают внутренние инженерные сети, укладывают полы, штукатурят потолки и стены, устанавливают металлические двери и стеклопакеты, монтируют лифтовое оборудование и витражные системы. На пришкольной территории ведётся обустройство спортивных и игровых площадок, а также мест для отдыха», — говорится в сообщении.В работах заняты более 200 человек, используется восемь единиц спецтехники.
Открыть новую школу планируется 1 сентября.
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