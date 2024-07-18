В подмосковной деревне Павловское построят котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную мощностью 2,5 МВт построят в деревне Павловское городского округа Луховицы, работы должны завершить в 2026 году. Сейчас подряд на строительство выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную по адресу: деревня Павловское, улица Молодёжная, дом №5Б и поставить на объект всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 82 миллиона 805 тысяч 530 рублей, заявки принимаются до 31 июля.
Реализация проекта будет финансироваться из бюджетов Московской области и городского округа Луховицы.
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Лев Каштанов