В красногорском ЖК «Отрада» ввели в эксплуатацию дом на 582 квартиры

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Корпус №3, построенный на территории жилого комплекса «Отрада» в городском округе Красногорск, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В десятисекционном корпусе переменной этажности — 7-9-12 этажей — расположены 582 квартиры. В здании также находится подземная автомобильная стоянка», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что дом сдан в эксплуатацию на семь месяцев раньше предварительно намеченного срока.
В ЖК «Отрада» уже построены детские сады, есть школа, рассчитанная на 1375 учеников, а также развивающие детские центры, различные магазины и кафе. Жилой комплекс расположен рядом с деревней Марьино городского округа Красногорск, рядом есть лес и станция метро «Митино».
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Лев Каштанов