Строительная готовность школы в ЖК «Заречье парк» в Одинцове достигла 80%

Фото: Никита Сморкалов
Школу на 600 мест возводят на территории ЖК «Заречье парк» в Одинцовском городском округе, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 80%, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Сейчас строительство кровли и отделки здания готово на 60 процентов, а общий план работ выполнен на 80 процентов», — говорится в сообщении.Здание будет оборудовано в соответствии со всеми современными стандартами, касающимися как доступности для маломобильных групп населения, так и оснащения общих классов и специализированных кабинетов для уроков химии, физики, биологи, информатики, технологии и пр. В школе также разместят актовый зал и два зала для спортивных занятий.
Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.
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Лев Каштанов