Строительство Музейно-театрального комплекса в Кузбассе завершено на 75%
По состоянию на апрель текущего года готовность Музейно-театрального комплекса составила 75%. Об этом сообщил генеральный подрядчик строительства Сибирского культурно-образовательного комплекса.
По данным «Сiбдепо», на стройке работает порядка 2,5 тысяч специалистов. На сегодняшний день на площадке филиала Мариинского театра ведут конструктивные и отделочные работы. Внутри уже приступили к возведению перегородок и выполнению черновой отделки, там укладывают керамогранит и монтируют потолки с витражами.
«В филиале Русского музея уже заканчивают установку декоративных панелей и лифтов, а также предчистовую отделку. В Кузбасском центре искусств монтируют каркасы для витражей, внутренние инженерные сети и лифтовое оборудование. В центральном атриуме, объединяющем все три объекта, устанавливают эскалаторы», — говорится в материале.
Отмечается, что по всему комплексу уже начали прокладывать инженерные системы. Подходит к завершению и работы по монтажу фасадов. В мае привезут первую партию декоративных и акустических панелей, после чего Музейно-театральный комплекс получит более красивый вид.