Строительство Музейно-театрального комплекса в Кузбассе завершено на 75%

18 мая 2026, 13:18

Фото: iStock/korawat thatinchan

По состоянию на апрель текущего года готовность Музейно-театрального комплекса составила 75%. Об этом сообщил генеральный подрядчик строительства Сибирского культурно-образовательного комплекса.





По данным «Сiбдепо», на стройке работает порядка 2,5 тысяч специалистов. На сегодняшний день на площадке филиала Мариинского театра ведут конструктивные и отделочные работы. Внутри уже приступили к возведению перегородок и выполнению черновой отделки, там укладывают керамогранит и монтируют потолки с витражами.





«В филиале Русского музея уже заканчивают установку декоративных панелей и лифтов, а также предчистовую отделку. В Кузбасском центре искусств монтируют каркасы для витражей, внутренние инженерные сети и лифтовое оборудование. В центральном атриуме, объединяющем все три объекта, устанавливают эскалаторы», — говорится в материале.