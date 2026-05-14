Строительство подстанции скорой помощи в деревне Суханово завершат в этом году
Подстанцию скорой помощи на четыре бригады строят в деревне Суханово Ленинского округа. Сдать объект в эксплуатацию планируют в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время общая готовность объекта составляет 65%.
Площадь здания составляет свыше 615 квадратных метров. Там размесят диспетчерскую, кабинеты предрейсовых осмотров, столовую, комнаты отдыха, вспомогательные и административные помещения. Прилегающую территорию благоустроят и организуют парковку.«Сейчас на подстанции завершают фасадные и кровельные работы, монтируют внутренние инженерные коммуникации и занимаются отделкой помещений. На площадке заняты 33 человека, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.