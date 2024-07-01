В подмосковном ЖК «Новое Видное» построят паркинг на 309 машин

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Наземный паркинг, рассчитанный на размещение 309 автомобилей, построят на территории жилого комплекса «Новое Видное» в Ленинском городском округе, соответствующее разрешение застройщику — ГК «Самолёт» — выдало областное министерство жилищной политики, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь наземного паркинга составит 10,7 тыс. квадратных метров. На первом этаже предусмотрено десять машино-мест для маломобильных людей. Кроме того, там организуют автомойку на четыре места и станцию техобслуживания — также на четыре места. Въезды и выезды будут организованы через автоматический шлагбаум», — говорится в сообщении.На прилегающей к паркингу территории проложат пешеходные дорожки, посеют газоны, высадят кустарник и поставят скамейки.
Читайте также:
Воробьев исключил строительство концертного зала на месте «Крокуса»
Строительство школы на 1,1 тыс. мест в Реутове завершат до конца года
В Подмосковье начали строительство ЦОД Wildberries
Лев Каштанов