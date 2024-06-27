В подмосковном ЖК «Южная Битца» построили детсад на 325 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Новый детский сад на 325 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь детского сада составляет 4,9 тыс. квадратных метров. В здании обустроены игровые комнаты и помещения для занятий, а также спортивный зал и зал для занятий музыкой. Кроме того, в детсаду есть столовая, медпункт и прачечная», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установлены игровые площадки и экологичные малые архитектурные формы.
В министерстве отметили, что новый детский сад — уже второй из имеющихся на территории ЖК «Южная Битца». Первый, также рассчитанный на 325 мест, был открыт в прошлом году.
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