Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В подмосковном ЖК «Южная Битца» построили детсад на 325 мест

В подмосковном ЖК «Южная Битца» построили детсад на 325 мест

27 июня 2024, 09:34
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Оригинал
Новый детский сад на 325 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь детского сада составляет 4,9 тыс. квадратных метров. В здании обустроены игровые комнаты и помещения для занятий, а также спортивный зал и зал для занятий музыкой. Кроме того, в детсаду есть столовая, медпункт и прачечная», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории установлены игровые площадки и экологичные малые архитектурные формы.



В министерстве отметили, что новый детский сад — уже второй из имеющихся на территории ЖК «Южная Битца». Первый, также рассчитанный на 325 мест, был открыт в прошлом году.

Читайте также:

В Люберцах построят детский сад на 350 мест

Готовность капремонта детсада «Радуга» в Серпухове достигла 50%

В Воскресенске проведут капитальный ремонт детсада
#ленинский городской округ
#детский сад
#детсад
#строительство
#минжилполитики мо
В Серебряных Пруда пройдет профмероприятие «Технический осмотр»
27 июня 2024, 09:56

Фото: istockphoto / Anton Novikov

Госавтоинспекция Серебряных Прудов проведет профилактическое мероприятие «Технический осмотр». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Рейды проходят с 24 по 30 июня текущего года на территории округа.

«Госавтоинспекция предупреждает граждан об участившихся случаях мошеннических схем, связанных с продажей диагностических карт владельцам транспортных средств без предоставления автомобиля на технический осмотр. При выявлении подобных случаев сотрудники полиции принимают решение об аннулировании диагностической карты, что впоследствии влечет за собой негативные последствия в отношении собственника транспортного средства. Рекомендуем обращаться на проверенные пункты технического осмотра и проходить технический осмотр своего автомобиля своевременно», — объяснили в пресс-службе.

На официальном сайте Российского союза автостраховщиков можно получить информацию о работе и местонахождении пунктов технического осмотра на всей территории Российской Федерации.

Читайте также:

В Серебряных Прудах до конца года отремонтируют два ФАПа

Госавтоинспекция провела массовую проверку водителей в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах прошел традиционный праздник «Люблю березу русскую»
#карты
#сотрудники
#рейды
#госавтоинспекция
#серебряные пруды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Подмосковья утром 27 июня составила 3 балла
27 июня 2024, 09:50

Фото: istockphoto / Anton Novikov

На три балла оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 27 июня, при этом на одиннадцати шоссе и трёх федеральных трассах местами есть заторы при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице наблюдаются в основном на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Калужское, Новорижское, Варшавское, Новорязанское, Каширское, Можайское, Киевское, Ленинградское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что всего на автодорогах Московской области этим утром зафиксировано 948 тысяч машин, что на один процент больше среднего значения за прошлый месяц.

Читайте также:

В Подмосковье восстановили разметку около 7 тысяч пешеходных переходов

Расписание части аэроэкспрессов в Шереметьево изменили до конца июля

В Красногорске продолжается строительство подъезда к клиническому центру
#трафик движения
#дороги
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Привыкла»: Жительница Севастополя рассказала, как ATACMS пролетела над ее домом
Жительница Севастополя об ударе ВСУ по пляжу: не испугалась, привыкла
27 июня 2024, 09:45

Фото: istockphoto/bpawesome

Жительница Севастополя рассказала, как ракета боевиков Вооруженных сил Украины ATACMS пролетела над ее домом. Слова женщины приводит РИА Новости.
Отмечается, что в момент атаки она находилась дома.

«Через наш дом летела, ее как раз сбивали. Нет, я не испугалась. Привыкла», — сказала женщина.

23 июня военные ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

Ранее владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка рассказал о характерных ранениях пострадавших при применении американской ракеты ATACMS. По его словам, он никогда не видел такого типа осколочных ранений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Кто не боится, отдыхает дешевле»: политик об отдыхе в Крыму после удара ВСУ по Севастополю

ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов

«Никаких пляжей и мирной жизни»: Подоляк назвал Крым большим военным лагерем
#военные
#дом
#радио
#кафе
#дома
#ракеты
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЖК «Томилино Парк» введены в эксплуатацию два 17-этажных корпуса
27 июня 2024, 09:30

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Томилино Парк» введены в эксплуатацию два корпуса почти на 900 квартир. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Томилино Парк» расположен в городском округе Люберцы.

«На территории ЖК уже открыты два детских сада в общей сложности для 720 малышей и школа на 1100 учеников. Всего в рамках комплекса появится несколько очередей жилых домов, четыре детских сада на 360 мест каждый, две школы на 1100 мест каждая и еще одна школа для 900 учеников», поделились в министерстве.

В завершенных корпусах оборудованы современные входные группы с подсветкой и местами для отдыха. Новоселье в квартирах совсем скоро отпразднуют 880 семей.

Стоит отметить, что ЖК «Томилино Парк» находится недалеко от МКАД и станции метро «Котельники».

Читайте также:

В Красногорске завершается строительство образовательного комплекса «Полёт»

В подмосковном ЖК «1-й Химкинский» начали строительство первого дома

Квартиры получат более 860 дольщиков долгостроя ЖК «Митино Дальнее» в Химках
#люберцы
#парк
#мкад
#школа
#метро
#школы
#котельники
#томилино
#жк
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС позволил разблокировать часть зависших из-за санкций переводов из России
27 июня 2024, 07:47

Фото: istockphoto/sinonimas

ЕС разработал механизм разблокировки денежных переводов из РФ в ЕС, которые заморозили из-за участия в цепочке транзакций, находящихся под санкциями банков. Об этом информирует «РБК».
Сообщается, что указанные изменения уже внесены в регламент Совета ЕС. В соответствии с ними государства Евросоюза могут разблокировать зависший платеж, который был заморожен из-за наличия в цепочке финансовых посредников банка под санкциями.

Помимо этого, нововведения не распространяются на средства, которые находятся в европейских депозитариях ценных бумаг. Поэтому этот механизм не решает актуальную проблему размораживания активов на счетах Euroclear.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза достигли договоренностей о новом пакете санкций против России. В документе указано, что ограничения были разработаны и приняты в связи с ситуацией на Украине.

В РФ предложили ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций

Стали известны последствия вступления Украины в Евросоюз

Китай обвинил Евросоюз в провоцировании торговой войны
#изменения
#ес
#евросоюз
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ предложили ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей
27 июня 2024, 07:10

Фото: iStock/ArtemSam

Министерство образования РФ выступило с предложением ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для студентов вузов, которые являются родителями дошкольников. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что выплату предложено включить в нацпроект «Семья», который стартует с 1 января 2025 года. Сейчас в 452 вузах России предоставляется выплата женщинам, которые родили ребенка во время обучения. Кроме этого, в 347 вузах оказывают материальную поддержку отцам или матерям. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей в месяц.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что этот проект будет самым масштабным как по мероприятиям, так и по финансовым вложениям.

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который с 2025 года возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье увеличили выплаты на приёмных детей

Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

В России предложили повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС
#выплаты
#проект
#мрот
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Елисей Гречкосей: Что нужно сделать 27 июня, чтобы не лишиться денег и волос
В России 27 июня отметят народный праздник Елисей Гречкосей
27 июня 2024, 05:30

Фото: istock / Alter_photo

Православные верующие 27 июня вспоминают пророка Елисея, в народном календаре этот день прозвали Елисей Гречкосей.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 27 июня, что можно и нельзя делать в этот день.

История

Согласно преданию, Элиша или Елисей был сыном зажиточного еврейского пахаря. Однажды, когда Елисей пахал землю, к нему подошел пророк Илия и призвал на служение Господу. Юноша отказался от своего имущества, ушел из дома и стал преданным учеником Илии.

Елисей стал свидетелем чуда, которое произошло перед смертью его наставника. Когда Илие пришлось покинуть земной мир, к нему спустилась огненная колесница и забрала святого на небеса. После смерти своего наставника Елисей открыл в себе способности пророчества. На протяжении 65 лет он предсказывал будущее израильским правителям, говоря им только правду.

Элиша прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 100 лет.

В народе про Елисея ходило множество рассказов. Считалось, что он мог исцелять людей от самых страшных болезней и даже воскрешать умерших. На Руси говорили, что он был достаточно жесток. В один день он проклял маленьких детей за то, что они дразнили его — ребят разорвали вышедшие из леса медведицы.
Путин поклонился иконе «Святой Троицы» в Троице-Сергиевой Лавре
Путин поклонился иконе «Святой Троицы» в Троице-Сергиевой Лавре

Традиции на Елисея Гречкосея

На Руси Елисея прозвали Гречкосеем, поскольку в это время продолжали сеять любимую крупу — гречку. Для этих целей выбиралась сухая, ясная погода. Наши предки поговаривали: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

После окончания работ народ начинал закликать дождь, чтобы семена быстрее проросли.
Фото: istock / Milosz_G

Также в этот день освящали новую или полученную от кого-то одежду. Народ верил, что ткань впитывает в себя энергетику предыдущего владельца, изготовителя и даже продавца, поэтому во избежание негативного влияния новой вещи, её «очищали» в храме.

Елисей Гречкосей — что можно делать

Церковь не устанавливает жестких запретов в этот день, соблюдать пост в праздник нет необходимости.

27 июня (14 июня по старому стилю) было принято молиться святому Елисею. Народ ранним утром шёл в церковь, прося у иконы удачи и везения. Любой смертный мог попросить для себя и близких чего угодно: добрые пожелания исполнялись достаточно быстро. Крайне важно перед молитвой избавиться от мрачных мыслей. В ином случае — успеха не будет.

Как и в день Акулины Гречишницы, на стол было принято ставить разнообразные блюда из гречки. Считалось, что гречка принесет в дом счастье и богатство.

На Руси в этот день секли крапиву. Народ верил, если сделать это в засушливую погоду, придут дожди.

Елисей Гречкосей — что нельзя делать

В этот день нельзя переедать и пить спиртное. Согласно поверью, обжора может серьезно заболеть, а пьяница — попасть под влияние злых сил, которые легко могут сбить пьяного человека с пути.

Селяне в день Гречкосея старались долго не лежать в кровати и приступать к работе практически сразу после пробуждения. Народ верил, что лентяи навлекут на себя гнев пророка Елисея.

В те времена говорили, что в этот день нельзя работать некачественно и недобросовестно. Кто нарушит правила, обязательно в будущем столкнется с большими финансовыми проблемами.

В день памяти пророка Елисея нельзя ссориться, спорить и распространять негатив на других людей. В ином случае может начаться полоса неудач в жизни.

27 нельзя носить одежду красных оттенков, ведь можно привлечь в жизнь злобу, агрессию. Кто ослушается запрета, может быть даже проклят.

На Руси считали, что на Елисея нельзя стричь волосы и вообще как-то менять прическу. Стоит отложить такие манипуляции на другой день. Люди верили, что из-за этого можно потерять волосы. Но чтобы не ходить лохматыми, в домах держали старые расчески.

На Елисея Гречкосея был целый ритуал расчесывания волос. Причесались – помыли расческу. Разделили локоны, гребень снова нужно опустить в воду.
Фото: istock /vadimguzhva

Приметы на 27 июля

В день Гречкосея наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какая будет погода в ближайшие 7 недель.

Если день солнечный, то до конца лета сохранится сухая погода, а сенокос пройдёт успешно.

Дождь в этот праздник символизирует ненастье на неделю.

Северо-западный ветер — к непогоде и дождю, а восточный — к болезням.

Ясная ночь и звездное небо сулили людям хорошие новости.

Сны на Гречкосея считались вещими, но наши предки не обсуждали их с другими, поскольку увиденное может не сбыться.

Читайте также:

В подмосковных парках подготовили праздничную программу ко Дню молодежи

В Минкульте рассказали о хранении «Троицы» в специальной бронекапсуле

В России появится новый праздник
#история
#погода
#семена
#церковь
#праздник
#традиции
#правила
#гречка
#дожди
#волосы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура России назвала причины разжигания ненависти к мигрантам
ГП: ненависть к мигрантам разжигается искусственно с целью развала России
27 июня 2024, 03:17

Фото: istock / RadekProcyk

Среди радикально настроенных лиц искусственно разжигается ненависть к мигрантам для того, чтобы затормозить развитие РФ и развалить ее. Об этом заявил прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Дмитрий Вагурин в беседе с ТАСС.
«Делается это для того, чтобы разобщить население страны, посеять вражду между нациями, в конечном итоге — затормозить развитие России и даже развалить ее», — высказался Вагурин.
По словам прокурора, сейчас в Телеграм-каналах публикуется множество негативных информационных сообщений в отношении иностранцев, в том числе утверждения о том, какие правонарушения они совершают, как плохо они относятся к гражданам России и как надо с этим бороться.

Ранее кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллонный гост

В СПЧ предложили обязать подавших на развод супругов посетить психолога
#мигранты
#страны
#население
#правонарушения
#развитие
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц
Замглавы СК РФ Федоров предложил ввести наказание для юрлиц
27 июня 2024, 02:34

Фото:istocks/Wavebreakmedia

Ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц предложил заместитель главы Следственного комитета России Александр Федоров. Как сообщает ТАСС, он заявил об этом во время сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание», проходящей в рамках Петербургского международного юридического форума.
Замглавы СК РФ обратил внимание, что в других странах для юридических лиц существует много уголовных наказаний, которые весьма эффективны. По мнению Федорова, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас актуален.

Он отметил, что в других странах к юридическим лицам применяют уголовно-правовые санкции. Это может быть ограничение деятельности на определенный срок, запрет на занятие определенными видами деятельности, а также запрет на получение заказов и ликвидация юрлица.

Читайте также:

Следственный комитет попросил продлить арест экс-замминистра обороны Иванову

Отец основателя «Макфы» обратился в Следственный комитет

Следственный комитет установил место, из которого была запущена сбившая Ил-76 ракета
#ск рф
#следственный комитет
#юрист
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф