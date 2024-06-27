В ЖК «Героев» в Балашихе начали строить дом на 320 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Строительство семнадцатиэтажного дома на 320 квартир началось на территории ЖК «Героев» в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Ведётся возведение 17-этажного корпуса 412, общая жилая площадь дома составит около 13,3 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены квартиры различного размера и планировок — от студий до четырёхкомнатных квартир евро-формата. Все квартиры будут сдавать с отделкой», — говорится в сообщении.На первом этаже корпуса предусмотрены помещения для коммерческих объектов. Придомовую территорию благоустроят, там установят детские и спортивные площадки.
Ранее сообщалось, что в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы ввели в эксплуатацию два корпуса почти на 900 квартир.
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