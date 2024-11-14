Строительство школы на 1100 мест в деревне Сухарево завершат до конца года

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в деревне Сухарево городского округа Мытищи, в настоящее время готовность объекта составляет 69%, завершить строительство планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Площадь четырёхэтажной школы составит более 17 тысяч квадратных метров, здесь будут оборудованы универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, спортивные и актовый залы, библиотека, столовая с кухней и другие необходимые помещения», — говорится в сообщении.На пришкольной территории проектом предусмотрен стадион с беговыми дорожками, спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха.
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Лев Каштанов