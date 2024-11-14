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Строительство школы на 1100 мест в деревне Сухарево завершат до конца года

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в деревне Сухарево городского округа Мытищи, в настоящее время готовность объекта составляет 69%, завершить строительство планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.


«Площадь четырёхэтажной школы составит более 17 тысяч квадратных метров, здесь будут оборудованы универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, спортивные и актовый залы, библиотека, столовая с кухней и другие необходимые помещения», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории проектом предусмотрен стадион с беговыми дорожками, спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха.

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#строительство
#мытищи
#школа
Подмосковье вошло в топ-20 по числу участников олимпиады «Я — профессионал»
14 ноября 2024, 15:37

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Завершилась регистрация участников в VIII сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей», по количеству поданных заявок Московская область вошла в топ-20 регионов, сообщает пресс-служба олимпиады.
«Регистрация проводилась с 26 сентября по 12 ноября. За это время были поданы заявки от 185 тысяч 610 участников, представляющих более тысячи российских вузов. В том числе от студентов вузов Подмосковья было подано 2 тысячи 925 заявок», — отмечается в сообщении.
Как рассказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, самыми активными представителями Подмосковья оказались студенты Государственного социально-гуманитарного университета — они подали 1151 заявку, учащиеся Московского государственного института культуры (613 заявок) и студенты Государственного гуманитарно-технологического университета (304 заявка).

Отборочный тур VIII сезона олимпиады будет проходить с 15 ноября по 1 декабря. Полная информация размещена на сайте олимпиады.

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#олимпиада
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Экс-главе Адмиралтейского района Оверчуку назначили запрет определённых действий
14 ноября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/ zoka74

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о взятки в особо крупном размере. Подсудимому запретят определённые действия, проинформировал 78.ru.
Сергей Оверчук заработал примерно восемь миллионов рублей в ходе заключения контрактов на благоустройства.

Суд заключил, что экс-глава Адмиралтейского района не имеет право покидать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, посещать массовые мероприятия, бывать в здании администрации, а ещё пользоваться телефоном и выходить в интернет. По статье, которую предъявляют Оверчуку, он может лишиться свободы на 15 лет.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала об изъятии и обращении в доход государства имущества бывшего следователя Марата Тамбиева. Мужчину осудили за крупнейшую в истории России взятку в размере 7,3 миллиарда рублей.

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«Не завидую ему»: Виталий Милонов вывезет на полигон обидчика своего сына
Милонов повезёт своего сына и его обидчика на полигон, чтобы они помирились
14 ноября 2024, 15:17

Виталий Милонов (Фото: riamediabank/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет отвезти на полигон юношу, который сломал скулу его 12-летнему сыну, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
«Бедный, конечно, сын мой. Не завидую ему. Подраться даже спокойно не может. Знаете, я тоже в детстве дрался», — отметил Виталий Милонов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что самым правильным решением будет друг друга простить, поддержать и не позволять подобному происходить вновь.

«Любой конфликт заканчивается хорошо, когда он заканчивается миром. Я уверен, что нам нечего делить», — обратил внимание политик.

Виталий Милонов сказал о планах отвезти мальчиков на военный полигон, чтобы они подержали в руках автоматы и увидели ценность того, что можно «на своего соратника, сослуживца рассчитывать в трудный момент». Депутат уверен, что его сын с обидчиком станут друзьями.

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Россияне смогут узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда
14 ноября 2024, 15:05

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Россиянам разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту.
«Речь идет о ранее проведенном ремонте, который не согласовали вовремя, но теперь подтверждение потребовалось, например, в связи с продажей квартиры», — говорится в сообщении издания.

На сегодняшний день инициатива уже действует в Москве, при этом до конца текущего года ее планируется распространить на всю Россию.
Однако узаконить перепланировку можно будет только в случае, если она выполнена по всем нормам. Изменения не должны нарушать вентиляцию, не создавать мокрых зон, соответствовать нормам безопасности и выполнены по строительным стандартам.

Отмечается, что на сегодняшний день на вторичном рынке перепланировка сделана почти в 40% квартир. При этом в большинстве случаев она незаконна.

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#депутат
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В Московской области в 2024 году подали свыше 1,4 миллиона заявлений в кружки и секции
14 ноября 2024, 14:47

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области детям предлагаются разнообразные кружки и секции, как творческие, так и спортивные. В этом году количество заявок увеличилось на 14 % и превысило 1,4 миллиона, сообщает Министерство образования Московской области.
«Для удобства родителей мы полностью оцифровали запись ребенка в кружки и секции. Родители могут из дома, онлайн подать заявление сразу на несколько занятий. Отмечу, что с начала года более миллиона электронных заявлений уже было подано родителями», — сообщила Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Наиболее популярными направлениями в этом году были художественные занятия (33,5 % от общего числа программ), социально-гуманитарные (28,9 %) и физкультурно-спортивные (15 %).

В регионе ведётся работа по улучшению образовательной среды для детей дошкольного и школьного возраста, чтобы каждый ребёнок мог найти занятие по душе и всесторонне развиваться.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что выбрать программу дополнительного образования можно на сайте. Регистрация доступна через портал государственных услуг.

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#людмила болатаева
#подмосковье
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В Лотошине проведут реконструкцию котельной №7
14 ноября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную №7, расположенную в посёлке Новолотошино городского округа Лотошино, планируется реконструировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию котельной, расположенной по адресу: посёлок Новолотошино, дом №35. Установленная производительность котельной: 5,2 МВт», — говорится в сообщении.
Завершение реконструкции запланировано на 2026 год.

Начальная цена лота составляет 106 миллионов 530 тысяч 30 рублей, заявки принимаются до 2 декабря.

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#лотошино
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В Подмосковье провели более 1,5 тыс. открытых уроков по ж/д безопасности
14 ноября 2024, 14:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше полутора тысяч открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в школах Московской области с начала учебного года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В ходе таких уроков сотрудники администраций округов совместно с представителями областного Минтранса, сотрудниками РЖД, ЦППК и транспортной полиции объясняют школьникам, как следует вести себя на платформах в ожидании поезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что на территории региона ведётся активная работа по снижению травматизма на железной дороге. В неё входят просветительские акции, ликвидация так называемых «народных троп» — несанкционированных переходов через ж/д пути, установка специальных камер, проведение рейдов и профилактических дежурств.

В ведомстве также порекомендовали родителям напоминать детям о правилах безопасности на железной дороге: о том, что нельзя отвлекаться на телефон, переходить пути в наушниках и подходить слишком близко к краю платформы.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковным предпенсионерам продлили срок действие социальной поддержки
14 ноября 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон о продлении срока действия мер социальной поддержки для предпенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Граждане предпенсионного возраста – это мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для начисления страховой пенсии. ​
«В Московской области для жителей этой категории действует широкий спектр льгот. Новый закон предполагает, что льготами будут пользоваться также те граждане, которые в будущем году достигнут возраста 55 и 60 лет. Это значит, что право на получение мер поддержки будут иметь ещё около 95 тыс. человек», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Помимо этого, отметили в пресс-службе, продлевается действие закона, по которому жители Подмосковья старше 60 лет могут бесплатно ездить на городском общественном транспорте Москвы.

С полным списком мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.

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#московская область
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Сбербанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме
Сбербанк: мошенники разработали новую схему, провоцируя жертву вовлекать родных
14 ноября 2024, 14:05

Фото: iStock/nevodka

Мошенники придумали новую комбинированную схему, в которую вовлекаются родственники и друзья жертвы. Об этом предупредили в пресс-службе Сбербанка.
«Обман начинается со звонка с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта — личного "брокера"», — говорится в сообщении.

Если человек перевел деньги на счет мошенников, то они создают поддельный личный кабинет, где отображается якобы «счет» и «доход от сделок». В момент, когда жертва хочет вывести деньги, мошенники запрашивают «налоговый код», для которого нужно оплатить комиссию.

Здесь начинается второй этап схемы, когда жертву вынуждают вовлечь родственников. Человеку звонят из Центробанка и сообщают, что его счет заморожен из-за подозрения в мошенничестве. А для разблокировки счета жертве предлагают найти доверенное лицо, которое сможет получить деньги.

Тогда человек обычно обращается за помощью к родственникам. В этот момент мошенники сообщают, что подозрения в мошенничестве подтвердились. Далее появляются различные угрозы о конфискации денег и имущества и даже пугают тюремным сроком. А чтобы этого избежать необходимо перевести крупную сумму со счета доверенного лица.

Жертва просит близких людей сделать это. Тем временем угрозы нарастают, в схему вовлекаются все новые люди, которых вынуждают продавать жилье, брать кредиты и отдавать деньги мошенникам.

Напомним, сотрудники ЦБ никогда не звонят физлицам. Кроме того, обещание сверхдоходов при минимальных вложениях и усилиях также является признаком мошенничества.

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