В Егорьевске построили овощехранилище вместимостью 3,5 тысячи тонн

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В деревне Демидово Егорьевского городского округа завершено строительство овощехранилища вместимостью 3,5 тысячи тонн. Объём инвестиций в строительство и запуск составил 24 миллиона рублей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье благодаря льготному займу создадут мебельную фабрику
56 импортозамещающих предприятий Подмосковья уже строятся на «Земле за 1 рубль»
Кондитерская фабрика «Машины сладости» открыла линию производства
Дайана Хусинова