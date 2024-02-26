Раменский округ ищет подрядчика на строительство детсада на 225 мест

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
На электронные торги выставлен подряд на строительство детского сада на 225 воспитанников на территории жилого комплекса «Молодёжный» в Раменском городском округе, начальная цена лота составляет около 424 млн рублей, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет произвести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить объект и поставить туда всё необходимое оборудование», — отмечается в сообщении.Основные параметры будущего детского сада таковы: площадь не более 3,4 тыс. квадратных метров, высота – не более трёх этажей. В здании должны быть предусмотрены зоны для игр, занятий и отдыха, зал для физкультуры и зал для занятий музыкой, столовая для детей и служебно-бытовые помещения.
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