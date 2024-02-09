В Подмосковье строят новый детский сад на 360 детей

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Детсад строят в в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент уже завершили работы по устройству монолитного каркаса здания и выполнен монтаж окон ,а также почти окончены работы по каменной кладке.
Стоит отметить, что новое дошкольное учреждение на сегодняшний день уже готово на 72%.
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«Детский сад сможет принять воспитанников от 2 до 7 лет и создаст 55 рабочих мест, ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал текущего года. Для каждой группы в здании площадью 4,7 тыс. кв. метров предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, буфетной, раздевалкой и санузлами. Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в оборудованных залах. Также запроектированы кружковые для дополнительных развивающих занятий», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева