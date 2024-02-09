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В Подмосковье строят новый детский сад на 360 детей

09 февраля 2024, 09:38
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Детсад строят в в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент уже завершили работы по устройству монолитного каркаса здания и выполнен монтаж окон ,а также почти окончены работы по каменной кладке.

«Детский сад сможет принять воспитанников от 2 до 7 лет и создаст 55 рабочих мест, ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал текущего года. Для каждой группы в здании площадью 4,7 тыс. кв. метров предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, буфетной, раздевалкой и санузлами. Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в оборудованных залах. Также запроектированы кружковые для дополнительных развивающих занятий», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что новое дошкольное учреждение на сегодняшний день уже готово на 72%.

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#подмосковье
#детский сад
#строительство
#ленинский городской округ
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Из-за мощного снегопада подмосковные энергетики работали в усиленном режиме
09 февраля 2024, 09:59

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики обеспечили стабильное электроснабжение в Подмосковье в условиях мощного снежного циклона. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
7 февраля на Подмосковье обрушился снежный циклон «Ольга», из-за которого на территории региона бушевала сильнейшая метель и ветер с порывами до 15-17 м/с.

«В непогоду специалисты «Россети Московский регион» смогли обеспечить устойчивое функционирование электросетевого комплекса на всей территории Подмосковья. С этой целью проводился непрерывный контроль работы оборудования подстанций и линий электропередачи. Также вовремя была проверена работа средств связи, телемеханики и телеизмерений. Подготовлен автотранспорт к работе в условиях интенсивного снегопада и низкой видимости на дорогах», — отметили в министерстве.

Кроме этого, на дежурстве находились 303 бригад в составе 1198 человек и 363 единиц спецтехники, которые готовы были в любой момент к проведению возможных аварийно-восстановительных работ.

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#специалисты
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#метель
#россети
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В Подмосковье в 2024 году отремонтируют более 20 объектов спорта и культуры
09 февраля 2024, 09:56

Фото: Фотобанк МО/Константин Семенец

Девять спортивных объектов и 14 ДК на территории Подмосковья планируется капитально отремонтировать в текущем году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Вопрос о ремонте спортивных и культурных учреждений обсуждался на заседании Комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике.

«Все работы по модернизации и развитию социальной инфраструктуры ведутся в первую очередь в рамках исполнения наказов наших жителей. Капремонт любого учреждения — долгожданное событие, всё должно быть сделано в срок и исключительно на совесть», — отметила председатель комитета Линара Самединова.
Она добавила, что депутаты областной Думы уделают особое внимание контролю за ходом таких ремонтных работ.

В число девяти спортивных объектов, которые планируется капитально отремонтировать в этом году, входит стадион «Авангард» в Коломне, бассейн «Бриз» в Дмитрове, стадион «Чайка» в Королёве и пр. Среди запланированных к ремонту объектов культуры есть дом культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском, КДЦ «Заря» в Балашихе, дворец культуры в Ступине и ряд других.

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#капитальный ремонт
#спорткомплекс
#дом культуры
#мособлдума
#подмосковье
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«Карлсон не струсил и не сдулся»: Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным
Медведев: Путин рассказал западному миру почему никакой Украины не было
09 февраля 2024, 08:21

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу, почему Украины никогда не было, нет и не будет. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Президент России (Владимир Путин – ред.) максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

На официальном сайте Кремля на двух языках — русском и английском — появился текст, а также видеозапись интервью, которое российский президент Владимир Путин дал популярному американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этого приехал в Москву.

Главными темами беседы, прошедшей 6 февраля в Кремле, стали специальная военная операция России, отношения Москвы с Вашингтоном и Киевом, рассказ об истории Украины, подрыв «Северных потоков», отношения Запада и Китая и другие важнейшие международные темы.

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#интервью
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#медведев
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Путин: доллар должен перестать быть политическим инструментом
Путин рассказал о долларах в процентах
09 февраля 2024, 05:30

Kremlin.ru

В ходе интервью Такеру Карлсону Владимир Путин отметил, что со стороны США было глупо сокращать расчёты с Россией в долларах. Урон насесен только экономике США.

По словам Путина важнейшей валютой стал Китайский юань.

"Доля доллара во внешнеторговых расчетах России до 13%, юаня - выросла до 34%."
Помимо этого Владимир Путин рассказал о доле стран БРИКС в мировой экономике.

"Смотрите, дай бог памяти, чтобы не ошибиться, но в 1992 году, по-моему, доля стран "семерки" в мировой экономике составляла 47%, а в 2022 году она упал*а где-то, по-моему, до 30% с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%, а сейчас она превышает уровень "семерки". И это не связано ни с какими событиями на Украине".


Напомним, американский журнал Такер Карлсон опубликован двух часовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. За встречу с Российским лидером Карлсон подвергся критике в США.
#сша
#владимир путин
#интервью
#журнал
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Путин рассказал как церковь объединяет души
Владимир Путин рассказал о роли церкви
09 февраля 2024, 03:59

Kremlin.ru

Тема Русской Православной церкви, а точнее попытки её разделить, с целью разлучения Украины и России на духовном уровне, так же были затронуты в интервью Такеру Карлсону.

"Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить"
Об этом глава российского государства рассказал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Так же была затронута многоконфессиональность России.

"Россия всегда лояльно относилась людям, которые исповедуют другие религии, в этом ее сила"
Заключил Владимир Путин.
#россия
#церковь
#владимир путин
#интервью
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Илон Маск смотрит интервью Путина взятое Карлсоном
Илон Маск смотрит интервью Путина взятое Карлсоном
09 февраля 2024, 03:28

Риа Новости. Виталий Тимкив

Илон Маск сообщил о том, что следит за диалогом американского журналиста Такера Карлсона и российского лидера Владимира Путина.

Американский бизнесмен, владелец корпорации SpaceX Илон Маск, написал в социальной сети X (ранее известной как Твиттер) ,что смотрит интервью Такера Карлсона и Владимира Путина.

"Смотрю его сейчас"
Свой пост предприниматель сопроводительное репостом из канала журналиста.
#предприниматель
#бизнесмен
#пост
#интервью
#илон маск
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Путин считает, что Маска уже невозможно остановить
Владимир Путин назвал Илона Маска человеком, которого нельзя остановить
09 февраля 2024, 02:40

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Российский президент Владимир Путин считает бизнесмена Илона Маска, владельца компаний Tesla и SpaceX, умным человеком, новаторство которого уже невозможно остановить, и остаётся лишь договариваться с ним. Об этом Путин рассказал в ходе интервью, записанного с ним в Москве популярным американским телеведущим Такером Карлсоном.




Напомним, недавно стало известно, что нейротехнологическая компания предпринимателя Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. По словам Маска, первый продукт компании позволит с помощью мыслей использовать гаджеты.

Сам Илон Маск сделал сделал репост интервью Владимира Путина в принадлежащей бизнесмену социальной сети X (экс-Twitter). Пост собрал за десять с небольшим минут 1,6 млн просмотров. Ранее Такер Карлсон рассказывал, что Маск пообещал ему не блокировать видео.

Бизнесмен также призывал арестовать тех, кто угрожает Карлсону, находившемуся в Москве для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он также предупредил Карлсона о возможных последствиях, ссылаясь на случай основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который столкнулся с серьезными обвинениями.

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#владимир путин
#интервью
#илон маск
#технологии
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«Конечно, вы!»: Путин обвинил США в том, что они взорвали оба «Северных потока»
РИА Новости: Путин заявил, что у ЦРУ нет алиби по делу «Северных потоков»
09 февраля 2024, 02:20

Фото: iStock/michal_rojek

У НАТО и ЦРУ нет алиби по делу о взрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Такеру Карлсону.
На вопрос Карлсона о том, кто взорвал «Северные потоки» Путин, рассмеявшись, ответил «Конечно, вы!». Далее он пояснил, что у Карлсона, возможно, есть алиби по этому делу, а вот у ЦРУ и НАТО — его нет.

«Искать надо того, кто хотел и мог это сделать», — подытожил глава российского государства.

Президент отметил, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе «Северного потока 2», но Германия не открывает его.



Напомним, диверсия на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. При этом, в момент подрыва прокачка газа по газопроводам не производилась.

При этом, «Северный поток», в результате, был восстановлен Россией, а вот «Северный поток — 2» так и не запущен.

Соединённые Штаты Америки начали подготовку к диверсии на «Северных потоках» ещё до начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее другой известный американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack. По словам обозревателя, глава США Джозеф Байден назначил дату диверсионной операции на май 2022 года, однако, по неизвестным причинам, взрыв был отложен до сентября.

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#владимир путин
#сша
#интервью
#взрыв
#северный поток
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Во время поездки в Россию Карлсон встречался с Эдвардом Сноуденом
Semafor: Журналист Карлсон в ходе поездки в РФ встречался со Сноуденом
09 февраля 2024, 00:11

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Американский журналист, приехавший в РФ взять интервью у главы российского государства Владимира Путина, за время своей поездки встречался с Эдвардом Сноуденом, а также Тарой Рид, которая обвиняла в сексуальных домогательствах нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом пишет издание Semafor.
По сведениям издания, Карлсон несколько часов общался с Эдвардом Сноуденом. Интервью Сноудена не предназначалось для программы Карлсона. Кроме того, журналист записал интервью с Тарой Рид, бывшим младшим помощником Сената, которая обвинила президента Джо Байдена в сексуальном насилии (обвинение, которое он отверг). Рид переехала в Россию в прошлом году после того, как в течение нескольких лет она все активнее выступала в поддержку пророссийской политики

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден летом минувшего года заявил, что остался в России в связи с отсутствием других вариантов. По его словам, он обращался ко многим государствам с просьбой предоставить политическое убежище. Некоторые из них опасались реакции американских властей, а другие не были уверены в том, что безопасность возможно обеспечить.

Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.



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