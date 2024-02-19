Сценарист фильма «Брестская крепость» Воробьёв умер на 54-м году жизни

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На 54-м году жизни скончался продюсер и сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьёв. О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России.
Константин Воробьёв известен своей работой «Брестская крепость», для которой он писал сценарий. Эта кинокартина получила множество номинаций и наград на международных фестивалях. Ещё один знаковый эпизод в фильмографии Воробьёва – фильм «Крепость». При этом, в качестве автора сценария, редактора и продюсера на белорусском и российском телевидении Воробьёв подготовил к эфиру более тысячи телевизионных программ различной тематики.
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