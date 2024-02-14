В Будапеште умер автор легендарной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак

Фото: РИА Новости/И. Бреннер
В Будапеште 12 февраля в возрасте 95 лет скончался композитор, джазовый трубач, дирижёр и музыкальный преподаватель Тамаш Деак. Венгерский хитмейкер создал более 120 произведений для мультфильмов, спектаклей и телепередач, но более всего известен заставкой к великому советскому мультику «Ну, погоди!».
Его композиция «Водные лыжи» (Vizisi, 1968 год) играет во время начальных титров и в сериях с 1969 по 2017 годы, а также в перезапуске мультсериала в 2021 году — в новой аранжировке.
Родился Деак в 1928 году в венгерском городе Скешфехевар. На трубе он выучился играть самостоятельно. С 1959 по 1964 год работал на Венгерском радио. В 1964 году организовал и возглавил джазовый ансамбль Deák Big Band. С 1969 года маэстро преподавал на джазовом отделении музыкальной академии.
Музыкант и композитор создал множество замечательных мелодий для фильмов, телепередач и спектаклей. На его счету в том числе музыкальная тема известной «Ловушки для кошек» (1986 год). Но для большинства зрителей и слушателей он останется автором озорной и весёлой заставки для «Ну, погоди!».
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Родился Деак в 1928 году в венгерском городе Скешфехевар. На трубе он выучился играть самостоятельно. С 1959 по 1964 год работал на Венгерском радио. В 1964 году организовал и возглавил джазовый ансамбль Deák Big Band. С 1969 года маэстро преподавал на джазовом отделении музыкальной академии.
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Александр Бойцов