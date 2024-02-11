Умер заслуженный артист России

Фото: istockphoto/SergeyPankratov
Музыкант, педагог и заслуженный артист России Юрий Ларин скончался, написали 11 февраля в официальном сообществе тубистов в социальной сети «ВКонтакте».
Юрий Ларин родился 12 января 1940 года в Коломне. Он окончил музыкальное училище при Московской консерватории в 1962 году и саму консерваторию в 1967 году. В своей карьере он преподавал игру на тубе в Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Читайте также:
Умерла актриса из сериала «Дикая роза» Рената Флорес
Умер британский фантаст Кристофер Прист
Умер чешский актер Карел Габл
Артем Кузьмин