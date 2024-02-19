Студенческие отряды смогут побороться на конкурсе за приз в 1 млн рублей

Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов
«Российские студенческие отряды проводят такой конкурс впервые. Главная цель – вовлечь как можно больше молодых и активных ребят и показать им, что труд – крут», – сказал председатель правления студенческих отрядов, депутат Госдумы Михаил Киселёв.Конкурс объявлен для тех, кто уже состоит в отряде, и тех, кто ещё не является его частью. Он будет проходить с марта по октябрь. Чтобы принять участие, нужно до 25 февраля собрать свой отряд или объединиться с существующим.
Регистрация для участия в конкурсе открыта на сайте. После регистрации участнику необходимо собрать на платформе состав своего отряда и выполнять задания с марта по октябрь.
Победитель будет объявлен на Всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдёт с 22-24 ноября в Москве.
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