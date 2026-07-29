Обломки ракеты ВСУ попали в многоэтажку в Таганроге, погибла женщина

29 июля 2026, 02:56

В Таганроге при падении обломков ракеты ВСУ на многоквартирный дом погибла женщина

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Таганроге при падении обломков ракеты ВСУ на многоквартирный дом погибла женщина, мужчина получил ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.