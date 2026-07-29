Обломки ракеты ВСУ попали в многоэтажку в Таганроге, погибла женщина
В Таганроге при падении обломков ракеты ВСУ на многоквартирный дом погибла женщина, мужчина получил ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, пострадавшего мужчину уже осматривают врачи, ему оказывают всю необходимую помощь. Из повреждённого здания начали эвакуацию жильцов, для них развернули пункт временного размещения.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он подчеркнул, что сведения о пострадавших и разрушениях будут уточняться. Слюсарь также предупредил, что режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, и призвал жителей не выходить на открытые пространства — в настоящий момент следует укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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