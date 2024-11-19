В мраморе и зеркалах: в Дубне обновили подъезд дома образцового содержания

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Ремонт подъезда дома образцового содержания, расположенного по адресу: улица Карла Маркса, 34, провели в Дубне в этом году, теперь вход в девятиэтажку напоминает лобби дорогого отеля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На стенах и полу подъезда уложен мрамор, на потолке молдинги, в холле установлены зеркала и стоят домашние растения. А во дворе дома размещены небольшие скульптуры, вазоны и даже есть фонтан», — говорится в сообщении.Отмечается, что инициатором таких позитивных изменений является председатель совета дома и руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Дубны Раиса Гуляева. Благодаря ей обычный обшарпанный подъезд преобразился. Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, сейчас Раиса Гуляева подала заявку на участие в подмосковном конкурсе «Лучший председатель совета многоквартирного дома».
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