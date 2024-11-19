В Дубне завершают замену магистральных труб и капремонт котла

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
На Большой Волге заменили все 1,5 км магистральных труб отопления и горячего водоснабжения, запланированные на 2024 год. Осталось установить датчики, которые позволят следить за состоянием сетей, не вскрывая их. В весной предстоит финальное благоустройство, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
«В Большеволжской котельной также завершаются капитальные работы по ремонту котла. Обновлённое оборудование используют для собственных нужд котельной и в качестве резерва для обеспечения жителей теплом и горячей водой», – сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.В котельной одновременно работают две бригады специалистов. Все трубы смонтированы и опрессованы, проведены гидравлические испытания. Предстоит установить контролирующее и измерительное оборудование. К началу декабря планируется начать пусконаладочные работы.
Читайте также:
В мраморе и зеркалах: в Дубне обновили подъезд дома образцового содержания
Глава Дубны Тихомиров встретился с лауреатом конкурса «Большая перемена»
В Дубне организовали тренировку по самбо для трудных подростков
Лора Луганская