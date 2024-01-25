Студента СПбГУ начали травить после доноса на астронома

Фото: istockphoto/AlexLinch
Студент СПбГУ рассказал о травле после ситуации с украинским флагом у женщины-астронома.
«Фонтанка» пишет, что студент СПбГУ рассказал, что его травят после того, как он обратился в полицию, заметив в метро у 45-летней женщины-астронома на рюкзаке шеврон с украинским флагом. Несмотря на травлю, парень не сожалеет о содеянном.
По его словам, он не будет реагировать на травлю и обращаться к правоохранителям по этому поводу, так как выпады в его сторону на просторах интернета уже было.
Напомним, женщину задержали у станции «Владимирская». По словам студента, во время беседы на «Достоевской» женщина выразила симпатию действиям ВСУ. Также студент увидел на её рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 см. В действиях гражданки усмотрели нарушение, которое предусмотрено административной статьей о публичной дискредитации ВС РФ.
В начале СВО сотрудница Института прикладной астрономии РАН совместно с другими учеными подписала открытое письмо против боевых действий. Студент, который написал на женщину донос, выступает на патриотических мероприятиях спикером.
В Донецке студент получил высшее образование, потом отправился добровольцем на фронт и демобилизовался. Сейчас молодой учится в СПбГУ.
Читайте также:
В Петербурге студент из Донецка сдал полиции астронома после разговора об СВО
«Бандеровская тактика»: Рогов рассказал, что ВСУ оборудуют подземные схроны
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении
«Всё, что нужно сделать, я сделал. Я ни о чем не сожалею», —сказал петербуржец.
Напомним, женщину задержали у станции «Владимирская». По словам студента, во время беседы на «Достоевской» женщина выразила симпатию действиям ВСУ. Также студент увидел на её рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 см. В действиях гражданки усмотрели нарушение, которое предусмотрено административной статьей о публичной дискредитации ВС РФ.
В начале СВО сотрудница Института прикладной астрономии РАН совместно с другими учеными подписала открытое письмо против боевых действий. Студент, который написал на женщину донос, выступает на патриотических мероприятиях спикером.
В Донецке студент получил высшее образование, потом отправился добровольцем на фронт и демобилизовался. Сейчас молодой учится в СПбГУ.
Читайте также:
В Петербурге студент из Донецка сдал полиции астронома после разговора об СВО
«Бандеровская тактика»: Рогов рассказал, что ВСУ оборудуют подземные схроны
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении
Мария Фирсова