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В Запорожской области Вооружённые силы Украины приступили к оборудованию подземных схронов, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием», — рассказал Рогов.
Помимо этого, Рогов заявил, что украинские войска также сооружают складские и штабные помещения, которые находятся в удалённости от трёх до двадцати километров от нынешней линии боевого соприкосновения.
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