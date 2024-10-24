Серпуховских школьников познакомили с профессией слесаря

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В Губернском колледже Серпухова в рамках федерального проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы по профессии слесаря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Профессиональная проба – это проверка, которая моделирует элементы конкретного вида профессиональной деятельности. Это способствует осознанному и обоснованному выбору профессии.
Студенты старших курсов рассказали, что слесарь занимается монтажом и демонтажом, изготовлением деталей, ремонтными работами на оборудовании различного назначения. Он также обеспечивает исправность используемого инструмента.
Представители этой профессии востребованы практически во всех сферах хозяйства. Слесаря можно встретить на промышленном предприятии, в структурах ЖКХ, в автомастерских.
Как отметили в администрации, работа слесаря проходит в сложных и опасных условиях, поэтому он должен строго соблюдать технику безопасности и использовать средства защиты.
Слесарь может открыть собственное дело, стать предпринимателем и оказывать услуги индивидуально. Также у него есть возможность освоить смежную профессию, чтобы расширить свои возможности.
Всероссийский проект «Билет в Будущее» помогает каждому ребёнку найти профессиональную траекторию и начать развиваться в выбранном направлении.
Читайте также:
В Губернском колледже Серпухова показали концерт для отцов – участников СВО
Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»
В Серпухове проведут фестиваль культур Прованса и Кубани
«Школьникам представили сведения о профессии слесаря, её особенностях и навыках, необходимых специалисту. Ребята были удивлены, узнав, что существует более 70 специальностей слесарей, включая слесаря широкого профиля, слесаря-инструментальщика, слесаря-ремонтника и слесаря-электромонтажника», – говорится в сообщении.
Студенты старших курсов рассказали, что слесарь занимается монтажом и демонтажом, изготовлением деталей, ремонтными работами на оборудовании различного назначения. Он также обеспечивает исправность используемого инструмента.
Представители этой профессии востребованы практически во всех сферах хозяйства. Слесаря можно встретить на промышленном предприятии, в структурах ЖКХ, в автомастерских.
Как отметили в администрации, работа слесаря проходит в сложных и опасных условиях, поэтому он должен строго соблюдать технику безопасности и использовать средства защиты.
Слесарь может открыть собственное дело, стать предпринимателем и оказывать услуги индивидуально. Также у него есть возможность освоить смежную профессию, чтобы расширить свои возможности.
Всероссийский проект «Билет в Будущее» помогает каждому ребёнку найти профессиональную траекторию и начать развиваться в выбранном направлении.
Читайте также:
В Губернском колледже Серпухова показали концерт для отцов – участников СВО
Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»
В Серпухове проведут фестиваль культур Прованса и Кубани
Лора Луганская