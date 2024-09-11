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Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире. Об этом информирует РИА Новости.
«Сегодня можно с уверенностью говорить, что Россия не является одной из самых пьющих стран в мире», — сказал он на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому дню трезвости.
По его словам, в 90-х годах существовала такая фигура речи, которая была довольно близка к правде, поскольку Россия отличалась чрезвычайно высоким потреблением алкоголя.
Он отметил, что в 2023 году потребление алкоголя в стране составляет около 8,4 литра. Салагай пояснил, что в начале 2000-х годов показатели были в двузначных цифрах. Кроме того, он добавил, что заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом в России последовательно снижается.
Ранее сообщалось, что законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя не достигшими 21 года гражданами подготовят в Госдуме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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