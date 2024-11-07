Студенты из Павловского Посада приняли участие в патриотической акции

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Участие в пятой Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» приняли студенты Павлово-Посадского техникума, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках акции для студентов провели беседы и лекции, посвящённые вопросам военной службы, а также мастер-классы по военно-прикладным видам спорта. Кроме того, была организована выставка, посвящённая профессиям, связанным с защитой родной страны», — говорится в сообщении.В техникуме заявили, что такие акции способствуют личностному росту и формированию гражданской позиции у молодёжи, а также укрепляет традиции служения Родине, являющиеся важной частью культурного и духовного наследия России.
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