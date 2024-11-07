В Павловском Посаде провели встречу с предпринимателями по оплате коммуналки

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Встречу, посвящённую оплате коммунальных услуг, провели с предпринимателями Павлово-Посадского городского округа представители ресурсных организаций, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Встреча состоялась в Восточной торгово-промышленной палате, в ней приняли участие представители регионального оператора по обращению с отходами «Хартия» и унитарного предприятия «Коммунальные системы Московской области», — говорится в сообщении.В ходе встречи был поднят вопрос о плате за вывоз мусора. В частности, предприниматели получили разъяснения по переходу от нормативному к фактическому учёту объёмов мусора. Вторая тема касалась оплаты за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения.
По итогам встречи участники обменялись контактами и смогли решить ряд вопросов в индивидуальном порядке.
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