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В Павловском Посаде провели встречу с предпринимателями по оплате коммуналки

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Встречу, посвящённую оплате коммунальных услуг, провели с предпринимателями Павлово-Посадского городского округа представители ресурсных организаций, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Встреча состоялась в Восточной торгово-промышленной палате, в ней приняли участие представители регионального оператора по обращению с отходами «Хартия» и унитарного предприятия «Коммунальные системы Московской области», — говорится в сообщении.
В ходе встречи был поднят вопрос о плате за вывоз мусора. В частности, предприниматели получили разъяснения по переходу от нормативному к фактическому учёту объёмов мусора. Вторая тема касалась оплаты за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения.



По итогам встречи участники обменялись контактами и смогли решить ряд вопросов в индивидуальном порядке.

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#павловский посад
#предприниматели
#коммунальные платежи
Россиянам раскрыли психологическую пользу домашних питомцев для человека
Психолог Яушева: Домашние питомцы могут помочь справиться со стрессом
07 ноября 2024, 13:59

Фото: iStock/LightFieldStudios

Психолог Дарья Яушева заявила, что домашние животные могут помочь человеку справляться с одиночеством и стрессом.
По её словам, иногда люди, которые не находят поддержки и понимания среди других, могут почувствовать это от своих питомцев.

«Люди с тревожной привязанностью могут предпочитать более независимых питомцев, таких как кошки, чтобы избежать страха потерять близость, или собак, потому что видят преданность и постоянный отклик. В то же время люди с избегающей привязанностью часто выбирают животных, не требующих тесного эмоционального контакта, например рыб или рептилий», — добавила в беседе с NEWS.ru Яушева.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов заявлял, что снизить стресс и помочь расслабиться могут помочь онлайн-трансляции животных из зоопарка.

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#психолог
#стресс
#люди
#животные
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Минцифры работает над системой подтверждения навыков ITшников через «Госуслуги»
07 ноября 2024, 13:43

Фото: istockphoto/Sergey Shulgin

Минцифры работает над подходами к системе подтверждения навыков IT-специалистов через «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник. Известно, что ведомство ведет работу вместе с представителями бизнеса. Соответствующее предложение им сделала рекрутинговая платформа HeadHunter.
В министерстве готовы выбирать партнеров, рассматривая различные варианты тестирования. Журналисты отметили, что похожий вопрос обсуждался осенью прошлого года. Тогда хотели создать платформу, где были бы собраны данные о состоянии трудового рынка в секторе информационных технологий.

«С тех пор на сервисе появилась возможность подтверждать некоторые навыки специалистов, указанные в резюме: по различным языкам программирования, специализированному софту, английскому языку. В компании уточнили, что соответствующие тесты прошли 2,4 млн пользователей, из них 680 000 — успешно», — сказано в статье.
Ранее был опубликован ТОП высокооплачиваемых профессий месяца. В их числе и рабочие.

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#новости
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Артем Чекалин остается под домашним арестом
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Артема Чекалина на домашний арест
07 ноября 2024, 12:55

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты блогера и предпринимателя Артема Чекалина на домашний арест, который был назначен Троицким районным судом Москвы в связи с делом о выводе более 250 000 000 рублей из России. Об этом информирует РИА Новости.
Судья огласила решение, заявив: «‎Постановление Троицкого районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения». На заседании Чекалин не присутствовал.

По версии следствия, Чекалин и его бывшая жена Валерия, а также бизнес-партнёр Роман Вишняк, соучредитель компании Чекалина ООО «Лейтик мейкап», использовали подложные документы для незаконного вывода значительных средств из страны. Им предъявлены обвинения по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мужа Лерчек Чекалина отправили под домашний арест
Мужа Лерчек Чекалина отправили под домашний арест

Напомним, что Троицкий районный суд отправил Чекалина и его соучастников под домашний арест 4 октября. Следственные действия по делу продолжаются.

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#блогер
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Декретный отпуск в 2024 году: что это такое, сколько длится и как оформить
07 ноября 2024, 11:55

Фото: istockphoto / Natalia Kuzina

Каждая будущая мама имеет право уйти в декретный отпуск на 30-й неделе беременности и не выходить на работу до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Заместитель начальника Управления назначения и осуществления страховых выплат Елена Ащеулова специально для «Радио 1» рассказала о том, как оформить декретный отпуск, какой размер пособия по беременности и родам в 2024 году и куда подавать заявление на отпуск.

Что такое декретный отпуск


Декретный отпуск — это время, когда женщина временно прекращает работать из-за рождения ребёнка. Под этим термином обычно подразумеваются два периода: подготовка к рождению и уход за ребёнком в первые годы его жизни. После этого сотрудница должна вернуться к работе.

В трудовом законодательстве Российской Федерации понятие «декретный отпуск» отсутствует. По закону существует два вида отпусков: отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком.

«Отпуск по беременности и родам имеет право брать исключительно женщина, вынашивающая ребенка. Ни муж, ни родители, ни другие члены семьи права на него не имеют. Женщина получает право на отпуск после оформления больничного листа», — рассказала Ащеулова.
Больничный лист оформляется:

  • на 30-й неделе беременности, если женщина готовится к появлению одного малыша;
  • на 28-й неделе беременности, если женщина вынашивает двух, трех или более детей.
Второй вид отпуска, связанный с уходом за ребёнком, может быть оформлен на различный срок — по своему желанию женщина может оформить его до достижения малышом возраста полутора или трех лет. В связи с этим выплаты в течение этого периода также различаются.

До рождения ребёнка женщина получает пособие по беременности и родам. После рождения ребёнка родители получают единовременное пособие. По окончании отпуска по беременности и родам женщина или другой родственник, ухаживающий за ребёнком, имеет право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком.

Сколько длится декретный отпуск


Будущая мама сначала отправляется в отпуск по беременности и родам. Продолжительность этого отпуска может быть разной.

  1. Если женщина ожидает одного ребёнка, отпуск по беременности и родам длится 140 дней. Из них 70 календарных дней приходится на дородовый период и 70 дней — на послеродовый.
  2. При многоплодной беременности женщине предоставляется увеличенный отпуск продолжительностью 194 дня. До родов декретный отпуск у неё будет 84 дня, а после — 110 дней.
  3. Если ребёнок рождается преждевременно, с 22-й по 30-ю неделю беременности, женщине выдаётся лист нетрудоспособности на 156 календарных дней.

«Важно знать, что при осложненных родах, например, в случае кесарева сечения, отпуск по беременности и родам можно продлить по листку нетрудоспособности. Когда отпуск по беременности и родам подходит концу, женщина имеет право сразу взять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет или до трехлетнего возраста», — сообщила Елена.
Вторую и самую длительную часть декрета может оформить на себя отец ребенка или любой другой родственник. Такое право закреплено статьей 256 Трудового кодекса РФ. Такой вариант подходит для женщин, которые поскорее хотят вернуться на работу, а у отца или другого родственника есть возможность ухаживать за малышом.


Фото: istockphoto / PIKSEL

Как оформить декретный отпуск


Для оформления пособия по беременности и родам сотруднице необходимо предоставить работодателю следующие документы:

  • заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам;
  • решение суда об усыновлении ребенка (при усыновлении);
  • заявление о замене расчетного периода, если это необходимо.
Отделение СФР по Москве и Московской области осуществляет выплату пособия за весь период отпуска в срок до 10 рабочих дней с момента получения от работодателя необходимых сведений.

Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком работник должен предоставить работодателю:

  • заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
  • заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
  • заявление о замене расчетного периода — при необходимости.

Пособие также выплачивается работнику в течение 10 рабочих дней с момента получения сведений от работодателя.

Как оплачивают декретный отпуск


Ащеулова рассказала, что отпуск по беременности и родам предполагает выплату пособия, которое рассчитывается на основе среднего дневного заработка за последние два года. Этот показатель умножается на количество дней декретного отпуска, составляющее 140 или 194 дня, в зависимости от количества ожидаемых детей.

«Если женщина за последние два года не имела заработка, если ее заработок в расчете за полный календарный месяц был ниже минимального размера оплаты труда или ее страховой стаж меньше шести месяцев, ее средний заработок принимается равным минимальному размеру оплаты труда», — подчеркнула она.
В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Сумма минимального декретного пособия не может быть ниже:

  • 88 565 рублей за 140 дней отпуска;
  • 98 687 рублей за 156 дней отпуска;
  • 122 726 рублей за 194 дня отпуска.
Сумма максимального декретного пособия в 2024 году составляет:

  • 565 562 руб. ― при одноплодной беременности за 140 дней отпуска;
  • 630 197 руб. ― при осложненных родах за 156 дней отпуска;
  • 783 707 руб. ― при многоплодной беременности за 194 дня отпуска.

На какой недели уходят в отпуск по беременности


Беременной женщине предоставляется декретный отпуск на основании больничного листа, который выдаёт акушер-гинеколог:
Продолжительность отпуска зависит от следующих факторов:

  • на 30-й неделе беременности, если женщина ожидает одного ребёнка и беременность протекает осложнений;
  • на 28-й неделе — при многоплодной беременности;
  • на 27-й неделе, если женщина живёт или работает в местности, загрязненной радиацией

Когда заканчивается декретный отпуск


Продолжительность отпуска по уходу за ребёнком составляет 1,5 или 3 года, в зависимости от выбора матери. Если отпуск длится 1,5 года, то последним днём будет достижение ребёнком 1 года и 6 месяцев. Если же отпуск составляет 3 года, то сотрудница должна приступить к работе на следующий день после того, как ребёнку исполнится 3 года.

Пособия, получаемые во время декретного отпуска


«Всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей, положено единовременное пособие при рождении ребенка. На размер выплаты не влияет, оформлены ли родители по трудовому договору, являются ли они предпринимателями, фрилансерами или безработными», — рассказала специалист.
Получить пособие могут не только родители, но и опекуны, усыновители и приёмные семьи.

С 1 февраля 2024 года размер единовременного пособия при рождении ребёнка составляет 24 604,30 рублей. Если в семье рождаются несколько детей, пособие выплачивается на каждого из них.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет выплачивается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица, но не меньше минимального размера пособия. С 1 февраля 2024 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, рассчитанный исходя из МРОТ, составляет 9 227 рублей. Максимальная сумма пособия в 2024 году — 49 123 рубля.

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Глава Ступина Мужальских проверил работу новой котельной в селе Ситне-Щелканово
07 ноября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Новую блочно-модульную котельную мощностью 10 МВт ввели в эксплуатацию в этом году в селе Ситне-Щелканово городского округа Ступино, работу котельной проверил глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Котельную построили рядом с многоэтажками. Объект жилищно-коммунального хозяйства отвечает всем современным требованиям к источникам тепловой энергии. Котельная работает в автономном режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, отсутствуют вредные факторы производственной среды», — сказал Сергей Мужальских.
Новая котельная обеспечивает теплом свыше 20 многоквартирных домов и три социальных объекта. Отмечается, что котельная была построена взамен старой, не отвечавшей современным требованиям.

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Льготы на ЖКУ получили более 700 сельских бюджетников Каширы
07 ноября 2024, 10:50

Фото: iStock/VvoeVale

Проживающие в сельской местности работки бюджетной сферы — учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта — имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, такой льготой воспользовались уже более 700 жителей городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Компенсации касаются расходов на жилье, отопление и электроэнергию. Размер выплаты варьируется в зависимости от льготной категории и составляет от 50 до 100%. Например, педагоги, медики и ветеринары могут рассчитывать на полное возмещение», — сказала начальник окружного управления социального развития №13 Ирина Носова.
Отмечается, что оформить компенсацию на ЖКУ можно онлайн — через портал госуслуг Московской области.

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#жкх
#льготы
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Форум «Ценности здорового образа жизни» состоится в Москве
07 ноября 2024, 10:32

Фото: iStock/scyther5

В Москве 22-23 ноября 2024 года состоится форум «Ценности здорового образа жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
Мероприятие состоится при поддержке ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Для участия необходимо заполнить анкету до 18 ноября.

Участие в мероприятии бесплатное. При этом проезд, питание и проживание осуществляется за счет направляющей стороны.
По всем вопросам можно обратиться по электронной почте: i.aglicheva@oprf.ru.

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#счёт
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В Тамбовской области проведут слёт молодых добровольцев
07 ноября 2024, 10:29

Фото: iStock/jacoblund

Окружной молодёжный «Добро.Слёт — 2024» будет проходить на базе отдыха «Галдым» в Тамбовской области с 25 по 28 ноября, участие в нём примут жители разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет, активно участвующие в добровольческой деятельности, сообщает пресс-служба департамента молодёжной политики правительства Тамбовской области.
«Целью слёта является выявление и поддержка лидеров социальных изменений из числа представителей Ресурсных центров по развитию добровольчества, формирование компетенций в сфере развития добровольчества, а также обмен лучшими практиками в этой области», — говорится в сообщении.
«Добро.Слёт» организует Дом молодёжи Тамбовской области при поддержке департамента молодёжной политики регионального правительства.

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#форум
#молодёжь
#добровольцы
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В подмосковном посёлке Пограничный проведут капремонт детского сада
07 ноября 2024, 10:03

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Детский сад, расположенный в посёлке Пограничный городского округа Серпухов, планируется капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Детский сад в Пограничном был построено в 1986 году, общая площадь двухэтажного здания составляет более 1,9 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт, а также поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта», — говорится в сообщении.
Завершить ремонт планируется в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 186 млн 521 тысячу 686 рублей 97 копеек. Заявки принимаются до 13 ноября.

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#комитет по конкуретной политике мо
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