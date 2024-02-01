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На «Лыткаринскую лыжню» уже зарегистрировались более 300 спортсменов

01 февраля 2024, 16:33
Фото: пресс-служба Минблаго МО

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Более 300 человек уже прошли регистрацию на «Лыткаринскую лыжню» – Открытое первенстве городского округа Лыткарино по лыжным гонкам. Соревнования состоятся 11 февраля на лыжной трассе «Волкуша», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На соревнования зарегистрировались 305 спортсменов из городских округов Лыткарино, Дзержинский, Котельники, Люберцы, Балашиха, Ивантеевка, Черноголовка, Королёв, Мытищи, Дмитров, Домодедово, Одинцово, Красногорск, а также из Москвы, Рязани, Ярославля, Владимирской области и Омска», – говорится в сообщении.
Заявки на участие принимаются в электронном виде до 18 часов 8 февраля или до достижения лимита в 500 участников.


Гонка в свободном стиле пройдёт с общего старта. Участников разделят на возрастные группы, для каждой из которых организаторы подготовили дистанции 1, 3 и 5 км, а для самых маленьких – 500 м.

В гонке могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Победители и призёры по получат кубки, медали и дипломы.

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Во Всероссийском турнире по самбо в Домодедове приняли участие более 460 спортсменов
01 февраля 2024, 17:00

Фото: Н. Надточая

Всероссийский турнир по самбо, посвящённый 100-летию прокуратуры Московской области, провели в Домодедово, участниками соревнований стали более 460 спортсменов, передаёт корреспондент.
Самбистов поприветствовал глава городского округа Михаил Ежокин. Он также поблагодарил всех, кто помог с организацией турнира.

В свою очередь, президент Федерации самбо городского округа Домодедово Натиг Алиев рассказал, что финалисты домодедовского турнира смогут принять участие в первенстве России.

«Поэтому на турнир съезжается большая часть регионов страны», — подчеркнул Алиев.

Турнир состоялся в рамках проекта партии «Единая Россия» «Zа самбо».

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#спорт
#домодедово
#самбо
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В Королёве проведут чемпионат по хоккею в валенках
01 февраля 2024, 15:46

Фото: Istockphoto / FotografieLink

Жители и гости наукограда Королёв могут принять участие 10 февраля в городском чемпионате «Хоккей на валенках». Об этом сообщается в телеграм-канале городского округа.
«Условия участия простые: возраст спортсменов от 12 лет и старше; команда из пяти человек; наличие валенок, клюшки и шлема. Регистрация по ссылке обязательна», – говорится в сообщении.
Первая игра состоится 10 февраля в полдень по адресу: комплекс спортивных площадок «Текстильщик», ул. Советская, д. 7. Отборочные матчи пройдут на городских катках, а финал – на стадионе «Вымпел». Победителей ждут медали и призы.

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#спорт
#хоккей
#лыткарино
#подмосковье
#московская область
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Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал глупостью покупку Угальде
01 февраля 2024, 15:33

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов выступил против трансфера в «Спартак» костарикского футболиста Манфреда Угальде.
«Я против трансфера Угальде, это просто глупость. Кто-то решил расходовать деньги. Пришёл Амарал со своей командой, очаровал всех, но люди не хотят учиться на чужих ошибках. Пусть тогда «Спартак» учится на своих. Поверьте мне, пройдёт немного времени и выгонят этого спортивного директора, а дальше начнут избавляться от купленных им футболистов. А это огромные убытки», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Наумов.

Он также отметил, что у «Спартака» в ближайшем будущем практически нет шансов стать чемпионом.

Ранее бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин заявил, что турнир дублёров РПЛ возрождать не стоит.

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#спорт
#тренер
#футбол
#спортсмены
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов опроверг намерения покинуть клуб
01 февраля 2024, 15:23

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что не собирается покидать клуб.
«Я не собираюсь покидать клуб, продолжаем работу. Надеемся, что уже в ближайшее время мы объявим имя нового главного тренера», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Газизов.

Отмечается, что Газизов возглавляет клуб с лета прошлого года, и сейчас команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее Шамиль Газизов говорил о том, что переговоры о возможной аренде 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева уже идут с командой. Он отмечал, что надеется на успешный итог переговоров с менеджерами «Зенита».

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#спорт
#клуб
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В Подмосковье проведут финал чемпионата России по индорхоккею
01 февраля 2024, 15:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Финальный этап чемпионата России по индорхоккею пройдет в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финальный этап пройдет с 2 по 4 февраля в спортивном зале «Нео-Спорт Центр КП» в городском округе Электросталь.

«По итогам первого этапа, который завершился в Екатеринбурге, промежуточным лидером чемпионата является ХК «Динамо-Электросталь». Подмосковный клуб одержал пять побед в пяти матчах. Еще одна команда из Московской области, КСШОР «Электросталь», которая является дебютантом турнира, одержала одну победу и занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что «Динамо-Электросталь» является самой результативной командой первого тура - на их счету 44 забитых мяча.

Кроме этого, на подмосковном поле за первое место будут бороться шесть команд из Электростали, Казани, Екатеринбурга и Москвы.

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#спорт
#электросталь
#клуб
#спортсмены
#подмосковье
#чемпионат россии
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Сборная Московской области стала призером первенства России по легкой атлетике
01 февраля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области по лёгкой атлетике заняла третье командное место на первенстве России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по лёгкой атлетике проходило с 29 по 31 января в Ульяновске.

По итогам трех дней соревнований подмосковные спортсмены выиграли семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

«В первый соревновательный день победительницей первенства страны стала Анастасия Пшеничная в беге на 60 метров с барьерами с результатом 8.57 секунды. В аналогичной дисциплине среди юношей бронзу выиграл Максим Синюков. В забеге на 400 метров первое место занял Павел Вихор. В прыжках длину золота удостоилась Татьяна Юсова, а на дистанции 800 метров первой стала Елена Акимова», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в эстафетах 4 по 400 метров победителям стали Виктория Коренкова, Мария Тихонова, Алина Колесова и Александра Морозова, а также Артём Курманов, Алексей Кравчук, Максим Карауш и Павел Вихор.

Кроме этого, в беге на 1500 метров золото и серебро получили Анастасия Шкурина и Никита Шишимров.

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#медали
#первенство
#спортсмены
#подмосковье
#лёгкая атлетика
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В Подмосковье прошли межрегиональные соревнования по конькобежному спорту
01 февраля 2024, 09:15

Фото: Марина Анисимова

В Коломне завершились межрегиональные соревнования по конькобежному спорту Приволжского федерального округа. Об этом сообщил корреспондент.
Участие в соревнованиях по конькобежному спорту Приволжского федерального округа (ПФО) приняли около 120 спортсменов 14-17 лет из разных регионов.

Предыдущие этапы соревнований проводились в Нижнем Новгороде и Кирове, а заключительный третий этап состоялся в Конькобежном центре Московской области «Коломна».

«Спасибо большое Конькобежному центру «Коломна» за возможность провести первенство Приволжского федерального округа здесь, чтобы в рамках отбора на первенство России мы могли показать достойные результаты и сравнить их со своими соперницами из других округов», — поделилась нижегородская спортсменка Ольга Марголина.

Стоит отметить, что всероссийские соревнования по итогам 3-х этапов пройдут в Коломне 19-25 февраля 2024 года.

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#первенство
#соревнования
#коломна
#конькобежный спорт
#подмосковье
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The Times: Один из судей CAS был против вердикта по делу Камилы Валиевой
01 февраля 2024, 04:39

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Один из представителей коллегии Cпортивного арбитражного суда (CAS), которая принимала решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом о её четырёхлетней дисквалификации. Об этом сообщает британское издание The Times.
По данным цитируемого газетой источника, один из судей поддержал позицию российского антидопингового агентства РУСАДА, что спортсменку стоит дисквалифицировать всего лишь на два года.

Антидопинговые службы, проводившие проверку в отношении фигуристки Камилы Валиевой, не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе спортсменки, поэтому до сих пор остаётся много вопросов. Об этом в своих соцсетях написала ранее её тренер Этери Тутберидзе.

29 января Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. В итоге сборную России лишили золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022. Это привело к тому, что Россия упала на третье место в общем зачете, а золото перешло к США, серебро — Японии.


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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву
#фигурное катание
#судья
#спортсмены
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Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Камилы Валиевой
31 января 2024, 17:39

Фото: iStock/SeventyFour

Антидопинговые службы, проводившие проверку в отношении фигуристки Камилы Валиевой, не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе спортсменки, поэтому до сих пор остаётся много вопросов. Об этом в своих соцсетях написала её тренер Этери Тутберидзе.
29 января Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года.

Тутберидзе написала, что долгое время не могла комментировать происходящее, поскольку это могло повлиять на расследование. Теперь она заявила, что хочет узнать, что действительно произошло с Валиевой и как этот препарат попал в её организм.

«Они не расследуют, откуда у Камилы в организме появился препарат. Они решают, можно ли её дисквалифицировать пожизненно», – добавила Тутберидзе.

При этом тренер отметила, что не сомневается в невиновности спортсменки.

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#фигурное катание
#допинг
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