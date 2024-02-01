На «Лыткаринскую лыжню» уже зарегистрировались более 300 спортсменов

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Более 300 человек уже прошли регистрацию на «Лыткаринскую лыжню» – Открытое первенстве городского округа Лыткарино по лыжным гонкам. Соревнования состоятся 11 февраля на лыжной трассе «Волкуша», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На соревнования зарегистрировались 305 спортсменов из городских округов Лыткарино, Дзержинский, Котельники, Люберцы, Балашиха, Ивантеевка, Черноголовка, Королёв, Мытищи, Дмитров, Домодедово, Одинцово, Красногорск, а также из Москвы, Рязани, Ярославля, Владимирской области и Омска», – говорится в сообщении.Заявки на участие принимаются в электронном виде до 18 часов 8 февраля или до достижения лимита в 500 участников.
В гонке могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Победители и призёры по получат кубки, медали и дипломы.
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Лора Луганская