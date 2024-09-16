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Во Всероссийском IT-диктанте поучаствовали студенты колледжа «Подмосковье»

16 сентября 2024, 14:27
Фото: Министерство образования Московской области

Фото: Министерство образования Московской области

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Студенты различных отделений Колледжа «Подмосковье», расположенных в городах Клин, Солнечногорск, Химки и Лобня, под руководством опытных преподавателей и IT-специалистов поучаствовали во Всероссийском диктанте по информационным технологиям «ИТ-диктант», сообщает Министерство образования Московской области.
Диктант, проводимый по всей стране, приурочен к Дню программиста, который отмечается каждый год в 256-й день года. Число 256 символизирует количество значений, которые могут быть выражены с использованием восьмиразрядного байта — основной единицы измерения в цифровой среде.

«ИТ-диктант» состоял из набора тестовых вопросов разного уровня сложности, начиная с базовых навыков работы с компьютерной техникой и интернет-ресурсами и заканчивая знаниями в области блокчейна и интернета вещей.



Главная цель диктанта — определить уровень цифровых компетенций участников и их владение различными IT-навыками, как базовыми, так и продвинутыми.

«Студенты Колледжа “Подмосковье” успешно справились с заданиями и продемонстрировали высокие результаты. Каждый участник получил сертификат, подтверждающий уровень владения цифровыми навыками», — отметили представители учреждения.

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#подмосковье
#студенты
#диктант
#it
В Королёве строят корпус школы №1, похожий на МКС
16 сентября 2024, 14:56

Фото: Роман Савельев

Пристройку к школе №1 в Королёве, рассчитанную на 400 учеников, возводят на территории учебного заведения, благодаря нестандартному проекту внешне здание будет напоминать Международную космическую станцию. Об особенности нового корпуса рассказал начальник участка Александр Шейн, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Школа будет выглядеть оригинально: здесь предусмотрено несколько уровней в космической тематике. Здание — многоугольное, с виду оно будет похоже на Международную космическую станцию», — сказал Александр Шейн.
Строительство стартовало более трёх месяцев назад. В настоящее время на объекте идёт монолитные работы по перекрытию третьего этажа и парадной лестницы. Завершено утепление подвальных стен, ведётся подготовка к кладке внешних стен.

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#королёв
#школа
#мкс
#строительство
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В Павловском Посаде состоится профилактический рейд сотрудников Госавтоинспекции
16 сентября 2024, 14:41

Фото: пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в Павловском Посаде 14 сентября, направленный на выявление и пресечение случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский.
В рамках рейда сотрудники ДПС использовали метод «массовой проверки», заключающийся в проверке максимального количества водителей на определённом участке дороги за определённый период времени.

Автоинспекторы останавливали автомобили в специальных зонах, обозначенных сигнальными конусами, и оценивали состояние водителей визуально. Если признаков опьянения не было обнаружено, с автовладельцами проводились профилактические беседы и раздавались информационные листовки. В результате рейда нарушений выявлено не было.

Следует отметить, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. ГИБДД Московской области призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме вождения в нетрезвом виде и сообщать в полицию о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

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#гибдд
#проверки
#дороги
#автомобили
#рейд
#дпс
#сотрудники
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В Раменском закончили работы по благоустройству нового тротуара
16 сентября 2024, 14:13

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В посёлке Красный Октябрь Раменского городского округа завершилось обустройство нового тротуара на участке между детскими садами №4 и №9, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Площадь объекта составляет 546 квадратных метров. На всех этапах работы подрядной организации проводился регулярный контроль со стороны сотрудников Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Появление новой пешеходной зоны повысит уровень безопасности для местных жителей и минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций при передвижении пешеходов к социально значимым объектам.

Также в городском округе Истра завершается обустройство тротуара площадью 200 квадратных метров. В центре села Онуфриево городского округа Истра завершается благоустройство пешеходных дорожек общей площадью более 200 квадратных метров по просьбам жителей.

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#подмосковье
#истра
#благоустройство
#дороги
#раменское
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В Химках прошёл семейный чемпионат по рыбной ловле
16 сентября 2024, 14:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки прошёл семейный чемпионат по рыбной ловле «Папа, мама, я — рыболовная семья». В мероприятии приняли участие 230 любителей активного отдыха. Соревнования проводились на берегу канала имени Москвы в парке «Экоберег», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Чтобы выиграть, нужно было поймать самую крупную рыбу. Победителем стала семья Ивановых с уловом 1,5 кг. Второе место заняла семья Царёвых с результатом 955 г. Третьими стала семья Филипчиковых, их общий улов составил 950 г.

Самыми распространёнными обитателями канала были окунь, судак и лещ.

«Рыбалка для нас не просто хобби, это возможность создать незабываемые воспоминания. Наша цель — популяризация рыбной ловли, не только, как достойного хобби для пап, но и как формы воспитания их ребятишек. Для участия в нём, мы приглашали родителей с детьми, которые любят рыбалку», — рассказал организатор мероприятия, создатель рыболовного клуба «Химкинские акулята» Александр Пилипенко.
Участники приехали со своими снастями и отличным настроением, готовые соревноваться и приятно проводить время. Они делились секретами успешной рыбалки и рассказывали забавные истории.

Отметим, что этот чемпионат проводится ежегодно. Мероприятие получило поддержку неравнодушных спонсоров и администрации города, которые предоставили средства и призы для участников.

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#рыбалка
#семья
#соревнования
#химки
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Молодёжь Подмосковья пригласили принять участие в проекте «ЭтНик: кадры решают»
16 сентября 2024, 13:57

Фото: iStock/Ridofranz

Проект «ЭтНик: кадры решают», направленный на формирование кадрового резерва этнокультурного сектора, запустил АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, заявки принимаются до 15 ноября, сообщает пресс-служба Федерального агентство по делам национальностей.
«К участию приглашается молодёжь, заинтересованная в деятельности в сфере межнациональных отношений. Участники смогут разрабатывать этнокультурные проекты, обмениваться знаниями, методиками, профессиональными компетенциями и успешными практиками», — говорится в сообщении.
Проект будет реализовываться в три этапа, последний из которых включает в себя шестидневное очное обучение в Москве и участие в конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».

Подробная информация о проекте размещена на сайте Ресурсного центра в сфере национальных отношений.

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#конкурс
#молодёжь
#россия
#кадры
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В Московской области начала свою работу восемнадцатая библиотека нового поколения
16 сентября 2024, 13:22

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Пушкинском городском округе, в Ивантеевке, 14 сентября состоялось открытие Центральной библиотеки имени И. Ф. Горбунова. Это восемнадцатая модельная библиотека в Московской области, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Это вторая в Ивантеевке и восемнадцатая в Московской области модельная библиотека. Ее проект победил в конкурсе нацпроекта „Культура“ в 2023 году. В обновленной библиотеке есть все, что требуется по федеральному стандарту: дизайнерский ремонт, современное мультимедийное оборудование, новая мебель и книги, функциональное зонирование пространства, бесплатный wi-fi и многое другое. Кроме того, оборудована музейная зона „Гостиная Горбунова“ в честь знаменитого актера Александринского театра Ивана Федоровича Горбунова, родившегося в Ивантеевке. В экспозиции, созданной в сотрудничестве с РГБ и Музеем русской драмы в Александринском театре Санкт-Петербурга, размещены афиши выступлений И. Ф. Горбунова и спектаклей с его участием. Это пример бережной работы учреждений с Культурными кодами, когда современные пространства подчёркивают свою идентичность, рассказывают жителям о знаменитых земляках — важная работа», — отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Библиотека названа в честь русского писателя и актёра Ивана Фёдоровича Горбунова (1831–1895). В обновлённом пространстве библиотеки открыт музей «Гостиная Горбунова» с интерактивным оборудованием для экскурсий и воспроизведения записей спектаклей, а также художественная галерея. Также было закуплено 3757 книг.

С 2024 года реализуется региональный проект по созданию модельных библиотек. В 2024–2026 годах планируется модернизация ещё 15 библиотек за счёт средств бюджета Московской области. Важность этого проекта подчёркивается увеличением посещаемости библиотек. Количество посетителей библиотек региона увеличилось в среднем на 30% за год. Кроме того, в подмосковных библиотеках внедряются новые подходы к работе, предоставляются новые возможности для читателей, расширяется спектр услуг.

Министерство культуры и туризма Московской области напоминает, что в регионе действует 921 библиотека.

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#московская область
#ивантеевка
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Расписание электричек МЦД-3 и Ленинградского направления изменится с 17 сентября
16 сентября 2024, 13:13

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных электропоездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 17 сентября по 11 октября из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период будет проводиться модернизация первого главного пути на перегоне между станциями Лихославль и Дорошиха. В связи с эти расписание электричек изменится, некоторые составы отменят», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на станциях, входящих в сферу деятельности Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, а также на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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#график
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В Московской области готовятся к отопительному сезону
16 сентября 2024, 13:03

Фото: Министерство энергетики Московской области

Активно готовится теплоснабжающее хозяйство региона к отопительному сезону 2024/2025. В рамках контроля за процессом подготовки, специалисты ведомства посетили котельную ГЭМЗ в Солнечногорске, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Котельная ГЭМЗ отвечает за отопление и горячее водоснабжение более 9 тысяч потребителей, включая 52 многоквартирных дома и 4 социальных учреждения. Установленная мощность котельной составляет 80,0 Гкал/час, в то время как присоединенная нагрузка составляет 31,861 Гкал/час.

Во время визита мониторинговой группы были обозначены конкретные рекомендации по подготовке к сезонному отоплению. В частности, для обеспечения безаварийной работы в зимний период запланированы срочные меры по устранению недостатков в насосном и котловом оборудовании котельной.

Кроме того, представители областного Минэнерго проверили ход замены участка трубопровода теплоснабжения от котельной ГЭМЗ, который ранее был включен в Государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Планируется, что работы завершаются до конца текущего года. На период их выполнения теплоснабжение жителей осуществляется с использованием резервной линии, что минимизирует риски в преддверии отопительного сезона.

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#подмосковье
#отопление
#котельная
#теплоснабжение
#водоснабжение
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Расчётный центр оповещает должников с помощью оранжевых уведомлений
16 сентября 2024, 12:54

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В середине сентября жители Московской области, имеющие долг за коммунальные услуги свыше 8 тысяч рублей и не оплачивавшие счета более двух месяцев, получат уведомление о задолженности. Это предупреждение служит напоминанием о необходимости погасить долг и предупреждает о возможных последствиях, таких как начисление пени, отключение коммунальных услуг и судебные разбирательства, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Своевременная оплата коммунальных услуг гарантирует сохранение льгот и субсидий в полном объёме.

Чтобы оплатить долг, можно воспользоваться следующими способами:
  • Оплатить долго за август по графе «Итого к оплате», не дожидаясь получения уведомления.
  • Погасить долг с помощью штрих-кода на квитанции или по номеру лицевого счёта.
Без комиссии можно оплатить долг через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и в клиентских офисах расчётного центра.

Если долг будет погашен до получения уведомления, повторная оплата не потребуется.

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#коммунальные платежи
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