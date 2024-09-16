Во Всероссийском IT-диктанте поучаствовали студенты колледжа «Подмосковье»

Фото: Министерство образования Московской области
Студенты различных отделений Колледжа «Подмосковье», расположенных в городах Клин, Солнечногорск, Химки и Лобня, под руководством опытных преподавателей и IT-специалистов поучаствовали во Всероссийском диктанте по информационным технологиям «ИТ-диктант», сообщает Министерство образования Московской области.
«Студенты Колледжа “Подмосковье” успешно справились с заданиями и продемонстрировали высокие результаты. Каждый участник получил сертификат, подтверждающий уровень владения цифровыми навыками», — отметили представители учреждения.
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