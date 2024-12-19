Студенты колледжа «Подмосковье» выиграли в интеллектуальной игре «Битва за Москву»

Фото: Министерство образования Московской области
В молодёжном центре «Стекольный» городского округа Клин состоялась интеллектуальная игра «Битва за Москву», приуроченная к 83-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Министерство образования Московской области.
Интеллектуальное состязание состояло из трёх этапов: вопросы о датах и событиях Битвы за Москву, портреты героев и проверка знаний об истории Клина в годы Великой Отечественной войны, которая называлась «Клин, опалённый войной». Участники команды колледжа продемонстрировали обширные познания, успешно справились со всеми заданиями и заняли первое место.
«Знание прошлого важно для современной молодёжи. Такие мероприятия не только расширяют кругозор, но и воспитывают уважение к памяти героев», — отметили в администрации колледжа.
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